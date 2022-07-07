Студенты Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования познакомились с работой Калининской АЭС

Ординаторы Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования (г. Москва)

Учебное заведение входит в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства России*.

В ходе визита на атомную станцию будущим медикам рассказали о технологии производства, ядерной и экологической безопасности, инновационных решениях, реализованных на энергоблоках, вкладе предприятия в экономику региона. Также для студентов провели экскурсию по экспозиции Центра общественной информации Калининской АЭС.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«В рамках образовательного процесса будущим врачам крайне полезно познакомиться с работой АЭС, увидеть выдающиеся технологические достижения. На атомной станции мы впервые и увиденное произвело на нас большое впечатление», - отметил руководитель группы, специалист лечебно-методического отдела Илья Способов.

Кроме визита на Калининскую АЭС, студенты-медики побывали в Центральной медико-санитарной части №141. Там они познакомились с работой отделений медицинского учреждения, пообщались с медперсоналом.

«Именно в ходе таких ознакомительных визитов многие студенты принимают решения о собственном профессиональном будущем. В этом выборе серьезно помогает живое общение с людьми, которые в профессии уже состоялись», - сказал И.Способов.

* Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России обеспечивает работу системы здравоохранения на территориях расположения стратегически значимых отраслей страны. ФМБА обслуживает около 3,5 миллионов человек и более 700 организаций, в том числе предприятий Госкорпорации «Росатом».

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС