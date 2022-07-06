Идёт приём документов: Какие направления в вузах Твери самые популярные у абитуриентов

Сегодня еще можно, конечно, и лично документы в приемную комиссию принести, а можно и дистанционно - в электронном виде подать. Фото: Рамиль ГАЛИ

Основной период сдачи ЕГЭ позади. С 20 июня до 25 июля у приемных комиссий вузов - горячая пора. В стране, в том числе и в Твери, идет прием документов на поступление в госуниверситеты. Уже пошла третья неделя - так называемый экватор.

«КП»-Тверь» решила узнать, как движется процесс в тверских вузах и какие направления самые популярные у абитуриентов в столице Верхневолжья.

Тверской государственный университет

На сегодняшний день документы подали 1914 абитуриентов.

На бюджетной основе в этом году в ТвГУ набирают 836 очников и 52 заочника.

По популярности среди абитуриентов лидируют факультет прикладной математики и кибернетики (IT-технологии), юриспруденция, факультет экономики, педагогические направления, исторический факультет. Что интересно, на филологическом факультете самое популярное направление не профильное - «Международные отношения».

Тверской государственный технический университет

В приемной комиссии Политеха назвать нам точное количество подавших на данный момент документы абитуриентов затруднились. Сказали, что точно больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На бюджетной основе в этом году в ТвГТУ набирают 628 очников и 159 заочников.

По популярности среди абитуриентов лидируют и в этом году, и последние несколько лет факультет информационных технологий и строительный факультет.

Тверской государственный медицинский университет

На сегодняшний день уже около 550 абитуриентов подали документы.

На бюджетной основе в этом году в ТвГМУ набирают 351 человека, плюс еще договорных - 410.

В приемной комиссии отметили, что в медуниверситете на первых порах всего четыре направления - педиатрия, лечебное дело, стоматология и фармация - и выделить из них лидеров по популярности трудно. Разве что с небольшим отрывом лидируют лечебное дело и стоматология.

Тверская государственная сельскохозяйственная академия

На сегодняшний день подали документы 453 абитуриента.

На бюджетной основе в этом году в ТГСХА набирают 163 очника и 131 заочника.

По популярности среди абитуриентов лидируют инженерное и технологическое направления, особенно агроинженерия.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Тверской филиал)

На сегодняшний день подали заявления на поступление больше 50 абитуриентов.

В приемной комиссии сообщили, что всего в этом году набор - 240 человек.

Популярно государственное и муниципальное управление - ведущее и основное направление РАНХиГС.