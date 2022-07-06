В Ржевском районе, через который протекает Волга и ещё четыре реки, запретили купаться

Власти района пошли на радикальные меры. Фото: Архив КП/Александр Жмулин/коллаж

Беда этого лета: в Тверской области с двадцатых чисел июня – начала купального сезона, утонуло не менее 10 человек (удручающую статистику власти предпочитают не публиковать). Ведь больше половины погибших - дети.

В Ржевском районе, через который протекает Волга и ещё четыре менее великих реки, власти подошли к решению вопроса предотвращения трагедий на водоёмах радикально. Местная администрация выпустила распоряжение за подписью главы района о запрете купаний в летнее время 2022 года в водоемах в муниципалитете.

Объясняется мера тем, что на территории района отсутствуют оборудованные места для купаний. То есть, говоря по-русски, нет официальных пляжей, только дикие.

Распоряжение опубликовано на сайте администрации.

В документе главам сельских поселений предписано провести разъяснительные беседы с населением; в местах отдыха и купания граждан установить таблички с надписью «Купаться запрещено», разместить стенды с правилами оказания первой помощи пострадавшим на воде, спасательные средства.

Последние два пункта, кстати, действительно нужные и действенные.

В распоряжении также рекомендуется полиции и Отделу надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городу Ржеву и Ржевскому району днем и вечером активно участвовать в рейдах по водоемам для выявления купающихся без присмотра детей и подростков, активизировать работу по привлечению их родителей к административной ответственности за это.

«КП»-Тверь» дозвонилась до главы Ржевского района Михаила Петрушихина.

- Мы взрослые люди, понимаем, что при такой жаре те, кто захочет искупаться, все равно искупается, - признал очевидное чиновник.

На вопрос, будут ли штрафовать людей за купание, Михаил Павлович был категоричен:

- Где там написано, что будем штрафовать? Нет цели, чтобы оштрафовать человека, главное предупредить об опасности.

Глава района несколько раз во время разговора подчеркнул, что главная цель - предупредить.

А вот на вопрос, будут ли прогонять купающихся людей с водоемов, чиновник отвечать не стал и повесил трубку, пожелав всего доброго.

К сожалению, спросить главу района о том, будут ли в муниципалитете приниматься меры по оборудованию некоторых мест для купания по всем правилам, я не успел. Впрочем, оборудовать пляж за пару месяцев всё равно не успеть, а там и сезон закончится.

В общем, всё, что можно было сделать – рейды, стенды со спасательными средствами и правилами оказания помощи – сделано. А вот запрет на купание – это перебор. Иначе будет как в Твери, пляж визуально есть, а фактически его нет, и таблички стоят, что купаться запрещено. А люди купаются, купаются, купаются…Вот только спасателей на вышках рядом нет, ведь пляж-то не существует…