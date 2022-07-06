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Общество6 июля 2022 6:14

Калининская АЭС на 4,17% увеличила выработку электроэнергии в июне 2022 года

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Росатома) в июне 2022 года увеличила производство электроэнергии на 4,17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Илья КУПРИЯНОВ
Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Росатома)

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Росатома)

Выработка за прошедший месяц составила порядка 3,01 млрд киловатт-часов или 104,7% от планового задания Федеральной антимонопольной службы России. Выручка от ее реализации на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила 4,89 млрд рублей.

Электроэнергии, выработанной Калининской АЭС в июне, достаточно, чтобы в течение трех месяцев снабжать электричеством всю Тверскую область. По данным экспертов, в среднем регион потребляет около 800 млн кВт*ч электроэнергии.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Работа Калининской АЭС в июне текущего года позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме около 1,47 млн тонн эквивалента СО2. Доля выработки электроэнергии Калининской АЭС в регионе составляет более 81%.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте www.russianatom.ru.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

БИЗНЕС-ПРЕСС