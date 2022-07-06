Калининская АЭС на 4,17% увеличила выработку электроэнергии в июне 2022 года

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Росатома)

Выработка за прошедший месяц составила порядка 3,01 млрд киловатт-часов или 104,7% от планового задания Федеральной антимонопольной службы России. Выручка от ее реализации на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила 4,89 млрд рублей.

Электроэнергии, выработанной Калининской АЭС в июне, достаточно, чтобы в течение трех месяцев снабжать электричеством всю Тверскую область. По данным экспертов, в среднем регион потребляет около 800 млн кВт*ч электроэнергии.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Работа Калининской АЭС в июне текущего года позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме около 1,47 млн тонн эквивалента СО2. Доля выработки электроэнергии Калининской АЭС в регионе составляет более 81%.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте www.russianatom.ru.