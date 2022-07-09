О главных событиях в Тверской области на утро 9 июля 2022 года: Непряева, «Вкусно и точка» и Курбан-байрам

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 9 июля 2022 года. Фото: администрация Твери, Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 9 июля 2022 года.

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева стала «Почётным гражданином города Твери». Об этом сообщила администрация города.

Глава города Твери Алексей Огоньков вручил спортсменке почетный знак за выдающийся личный вклад в развитие российского спорта, победу на Олимпийский играх-2022 и успешные выступления на международных соревнованиях.

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" откроется в Твери 12 июля. Об этом СМИ сообщила пресс-служба компании. Точки общепита заработают на улице Можайского, 51 корпус 1 в "Южном" и на Московском шоссе, 16.

Меню обновят, но любимые блюда постетители смогут заказать. Некоторые позиции будут доступны позднее.

Мусульмане начали отмечать Курбан-байрам - праздник жертвоприношения. Главный праздник исламского календаря знаменует окончание хаджа и посвящен завершению паломничества в Мекку.

Праздник продлится три дня, до 11 июля.

Праздновать начинают с самого утра. Совершив омовение и надев новую одежду отправляются в мечеть на утреннюю молитву. После проповеди посещают кладбище, а затем приступают к обряду жертвоприношения.

Тверские мусульмане на молитву соберутся 9 июля. Курбан-байрам будут отмечать за посёлком Сахарово, в СНТ "Оршинка-2", праздничный намаз начнется в 9:00.