О главных событиях в Тверской области на утро 7 июля 2022 года: награды военным, случаи бешенства и золото в гребле

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 7 июля 2022 года. Фото: ПТО, областной спорткомитет

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 7 июля 2022 года.

Вчера губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды сотрудниками Управления Росгвардии по Тверской области – участникам специальной военной операции - за высокий профессионализм и мужество.

Перед церемонией награждения глава региона и начальник областного Управления Росгвардии Александр Пляскин возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам СОБРа.

Два новых случая бешенства выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории при исследовании патологического материала от лисы и собаки.

Дикое животное было обнаружено на одном из участков СНТ "Тверьснаб" в Бурашевском сельском поселении, а собака приналежала жителю деревни Игнатово Калининского района.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.

О спорте: в Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Национальные соревнования носили статус отборочных на «Кубок Доброй Воли».

Тверские гребцы завоевали 17 наград, в том числе пять золотых, девять серебряных и три бронзовые медали.

Чемпионами страны стали Александр Сергеев (дважды), Артем Кузахметов, Илья Первухин, а Юлия Бабашинская и Иван Дмитриев впервые в карьере поднялись на высшую ступень национального пьедестала почета.