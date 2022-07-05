Аграрии плюсуют: В Тверской области в 2022-м запланировано собрать больше урожая, чем в прошлом году

В регионе ждут роста урожая ряда сельхозкультур, в том числе картошки и зерновых. Фото: ПТО

Рост урожая, увеличение валового сбора сельхозпродукции… На заседании областного правительства 5 июля были озвучены такие оптимистичные ожидания в аграрной отрасли в этом году. Основной в повестке стала тема проведения сезонных полевых работ и подготовки к уборке урожая в Верхневолжье.

Губернатор Игорь Руденя сначала напомнил, что Президент РФ ждет от агропрома страны (а значит и конкретных регионов) сокращения зависимости от импорта и обеспечения внутреннего рынка качественной и доступной по цене сельхозпродукцией.

Игорь Руденя на заседании. Фото: ПТО

- В Тверской области объем производства сельскохозяйственной продукции в последние годы остается стабильным, - отметил далее губернатор. - В настоящее время в АПК региона реализуются и планируются к реализации 17 инвестиционных проектов. В текущем году и на перспективу нам необходимо создать условия для производства, хранения и реализации нашей основной продукции – картофеля, овощей, зерновых, технических культур.

Конкретные цифры прозвучали в докладе от областного Минсельхоза.

В 2022 году посевные площади под уборку урожая составили 138,1 тыс. га - на 600 га больше, чем в 2021-ом.

15 муниципалитетов области увеличили посевные площади. К примеру, больше 1,3 тыс. га введено в Старицком районе, свыше 900 га - в Конаковском, более 800 га - в Калязинском.

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 69,2 тыс. га, кормовые – на 45,9 тыс. га, картофель – на 14,3 тыс. га, технические культуры – на 6,6 тыс. га, овощи – на 2,1 тыс. га.

Про лен-долгунец сказано отдельно. Он посеян на 2 тыс. га. Это второй результат в этом году в ЦФО.

По посевам льна-долгунца наша облать вторая в ЦФО. Фото: ПТО

Каковы же планы по урожаю?

Валовой сбор сельскохозяйственной продукции предполагается увеличить.

Ожидается, что объем урожая зерновых и зернобобовых культур составит 107,2 тыс. тонны - на 6,2 тыс. тонн больше, чем в 2021-м.

Урожай картофеля - до 225,5 тыс. тонны - на 6,6 тыс. тонны больше, чем в 2021-м.

Овощей - до 51 тыс. тонн - на 0,5 тыс. тонны больше, чем в 2021-м.

Семян рапса - до 4,6 тыс. тонны (+1,1 тыс. тонны).

Ожидается и увеличение объемов заготовки кормов. По прогнозам Минсельхоза региона, в этом году будет заготовлено 200 тыс. тонн сена - на 32,5 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году.

Рост объемов озимых культур в этом году равен 22,4 тыс. га - на 2,5 тыс. га больше, чем в 2021-м.

Отмечено, что в этом году на проведение весенних полевых работ аграриям было выдано почти до 850 млн рублей льготных кредитов.

Игорь Руденя указал на то, что необходимо проанализировать эффективность мер поддержки в АПК и рассмотреть возможность введения новых.