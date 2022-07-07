Когда папа работает на «синеньком автобусе» в Твери

Андрей Ильин с семьей. Фото: «Транспорт Верхневолжья»

8 июля День семьи, любви и верности. В канун праздника у журналистов принято брать интервью с крепкими семьянинами. Таков мой сегодняшний собеседник Андрей Ильин. 37 лет, трое сыновней, красавица-умница жена, крепкая семья. Трудится Андрей в «Транспорте Верхневолжья», первая колонна, 30-й маршрут.

- У меня двое сыновей, у вас - трое. Я зашиваюсь, а вы?

- С тремя не то чтобы зашиваемся, но времени свободного практически нет. Так как приходится подстраиваться под режим младшего. Но это до осени. Осенью он пойдёт в ясли. Старший пойдёт в третий класс, средний - в первый класс. В принципе, я надеюсь, времени станет побольше. Тем более что жена сейчас в декрете, поэтому на время моей работы она распределяет время. Когда у меня выходной, я ей даю возможность отдохнуть, сам с детьми. Ну и без бабушек, вернее без их помощи, мы тоже не можем.

- Смотрела ваши прекрасные фото с фотосессии, мои бандиты так бы позировать не стали. Ваши вас слушаются? Спокойные? Или бунты бунтуют? Коалиции непослушания? Отца слушают?

- По поводу «слушаются не слушаются» скажем так: они с женой больше свободы получают. Мне достаточно на старшего и среднего только посмотреть, чтоб они поняли, где можно, а где нельзя. Меня понимают с полуслова, с женой могут ещё и поторговаться: делать что-то или не делать. Ну а если по коалициям: старший и младший - это папины дети, средний - мамин сын, он от неё ни на шаг.

- Как вы считаете, сыновья должны бояться отца или вы сторонник диалога с мелкими?

- По поводу надо ли детям бояться отца... У меня отца не стало, когда мне было пять лет, и мама нас троих - старший я, средняя сестрёнка и младший брат - воспитывала одна. Поэтому, что такое отцовское воспитание, я не знаю. Вот дедовское знаю - и крапивой мог за непослушание. Но могу сказать, как я это вижу: отца дети должны не то чтобы бояться, они должны знать, что папа - это не мама, не «всё позволено и разрешено».

- Про работу. Как давно на предприятии? Зарплата норм? Супруга работает или всё время посвящает воспитанию мальчиков?

- Я на предприятии работаю уже полтора года. Зарплата более чем устраивает. Мне нравится проводить время за рулём. Если работа не приносит никаких радостей в жизни, зачем такая работа?

- Мальчики к вам на работу приходят? Может, любят с вами кататься по городу. Для меня, к примеру, в детстве профессия водителя общественного транспорта была очень притягательной - хотела даже стать водителем троллейбуса. Сыновья не размышляют над продолжением рабочей династии?

- Ребята очень любят автобусы, и не только сыновья - мои племянники в восторге, что дядя работает на автобусе. Сыновья тоже всем рассказывают, что папа работает на «синеньком автобусе». Самый младший, ему год и восемь, прямо из кресла вылезает, чтоб посмотреть. А когда жена приезжает на перерыв ко мне на конечную, его из автобуса не выгнать. Старший и средний иногда могут со мной пару рейсов прокатиться, от конечной до конечной. Жена их потом забирает, у них после таких поездок море впечатлений - ну а что ещё ребёнку надо.

- Как живётся в Твери семье, где воспитывается три парня? Я в плане досуга, секций... Может, пожелания городским властям: площадку где открыть детскую, секцию какую? Где вы с ними гуляете - любимые места, развлечения?

- В плане досуга у нас всё упирается в финансовые показатели. Если грубо, в месяц секция на ребёнка в среднем стоит 2,5 тыс. рублей. Старший ходит в бассейн три года, сейчас они со средним будут ходить в секцию самообороны. А в плане площадок: мы живём в новом жилом комплексе около Литвинок - мест для игр с детьми много, парк есть. У меня старший на велосипеде гоняет. Может целый день на нём провести. Средний предпочитает самокат.

- Я знаю, что вы хотите улучшить жилищные условия - взять побольше квартиру. Каков ваш дом мечты?

- Когда мы брали новую двушку, у нас было двое детей: комната себе, комната детям. Потом неожиданно появился третий и встал вопрос об улучшении жилищных условий. С учётом нынешнего подорожания есть сложности. Но мы к этому идём и, думаю, через года два это решим. Дом, кстати, моя жена категорически не хочет. Она - городской житель. Так что будем брать квартиру побольше.

- Что вы посоветуете семьям, размышляющим над рождением третьего: родить или погодить?

- Думаю, нужно всё рассчитывать исходя из своих возможностей. Скажу ещё: государство помогает растить детей - нам снизили ипотеку под минимальный процент, убрали транспортный налог с одной машины, для детей бесплатные школьная форма и питание в школе, полагается участок земли (как знать, может, мы и дом на нём отстроим, а квартиру покупать не будем), льготы на посещения детских мероприятий, столичных зоопарков и пр. Почему бы не воспользоваться господдержкой? Она точно лишней не будет.