Синоптики предупредили: В Твери похолодает

В Твери похолодает, но совсем чуть-чуть. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вот никак не угодит нам лето и всё тут! То ругаем его за то, что холодное, а чуть потеплеет - так жалуемся на жару. Последнюю неделю и вправду жарковато, душновато и хотелось бы комфортные +20 с хвостиком.

- В предстоящий понедельник в регион придёт атмосферный фронт, его дыхание мы почувствуем уже во вторник. Температура будет в пределах +24 градусов, - спрогнозировала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

А ещё и ветер свежий подует, в понедельник до 14 м/сек, а во вторник аж до 16 м/сек (58 км в час).

Ну а пока на предстоящий уикенд в регионе практически штиль: 2 - 4 м/сек. Жара же начнёт спадать уже в пятницу 8 июля - днём +24. В выходные, правда, небольшой скачок до + 26 - 28. Прогремят грозы.

Атмосферное давление будет падать: с 752 мм рт. ст. снизится до 746 мм рт. ст. ко вторнику.

А в целом на следующей неделе нас ждёт настоящее комфортное лето.