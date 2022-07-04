Рынок или магазин: Сравниваем цены на арбузы, овощи и зелень в Твери

Арбузы на рынке - большие и сочные. Фото: Александр ЖМУЛИН

На улице разгар лета, начался июль, а значит, настала бахчевая пора. На рынках и в магазинах Твери уже появились арбузы. Большие и сочные. Корреспондент «КП»-Тверь» узнал, откуда к нам везут любимые полосатые бахчевые, за сколько их продают на рынке и в магазине. Заодно сравнили и другие ценники на сезонные радости.

Превозмогая накатывающийся зной, который к полудню обещал пробраться во все прохладные уголки, я отправился на рынок в микрорайоне «Южный» (на улице Можайского).

Еще издали увидел их - зеленых гигантов на прилавке, один был разрезан надвое и являл миру красную, с виду сочную мякоть. При этом продавцы аккуратно обернули его прозрачным полиэтиленом. Видимо, чтобы всякие мухи не лезли с грязными лапками и хоботками. Так делается из года в год, хотя продажа разрезанных арбузов запрещена.

Прилавок с турменскими арбузами. Фото: Александр ЖМУЛИН

Подойдя к прилавку, я оценил истинный масштаб плодов. Они были большие и выглядели свежо.

- Очень сочные, вкусные, покупайте, - отреагировала пожилая продавщица с южной неславянской внешностью.

- А сколько стоят? И откуда они?

- Из Туркменистана, стоят по 60 рублей за кило, - ответила торговка.

На прилавке неподалеку я увидел не менее мощные арбузы, немного светлее предыдущих. Тут же узнал, что это бахчевые из Казахстана по такой же цене. Естественно, тоже сочные.

Прилавок с казахстанскими арбузами. Фото: Александр ЖМУЛИН

Когда я еще больше углубился в рынок, то встретил и привычные нам арбузы из Дагестана. Опять же по 60 рублей за килограмм.

На вопрос «А когда будут астраханские?» несколько продавщиц со знающим видом ответили, что эти обычно доспевают позже и привозят их в начале августа.

В это же время в соседнем супермаркете я обнаружил в лотке всего один продолговатый огромный арбуз. Видимо, остальные уже разобрали. Стоил он дороже, чем на рынке. Цена за кило - 79 рублей.

Я спросил у продавца в торговом зале, «откуда дровишки», то есть арбуз.

- Из Волгограда, - прозвучал ответ.

Одинокий волгоградский арбуз в магазине. Фото: Александр ЖМУЛИН

Отмечу, что по сравнению с прошлым годом арбузы подорожали больше, чем в полтора раза примерно. Рейд по рынкам города в начале августа 2021-го показал, что цены на арбузы тогда в основном были такие: 35, 36, 38 и даже 40 рублей за килограмм. А астраханские и вовсе стоили всего 30 рублей за кило.

Помимо арбузов я в этот раз приценился и к другой аграрной сельхозпродукции.

Зелень - лук и укроп - на рынке в основном продавали по 30 рублей за пучок. В магазине дороже: цена за 100 граммов зеленого лука - 74 рубля, за 70 граммов укропа - 70 рублей. Кстати, визуально магазинный пучок послабее рыночного будет.

Капуста белокочанная свежего урожая на рынке стоит 30 рублей за килограмм, в магазине - 28.

На рынке в "Южном" в зной народу мало. Фото: Александр ЖМУЛИН

Помидоры на рынке были преимущественно из Ростовской области (на вид хорошие, большие, красные), по 120 рублей. В магазине азербайджанские - 180 рублей за кг, российские (опять же не указано, откуда) - по 94.

Огурцы в магазине есть по 105 рублей, есть и по 160-170. На рынке бабушка предлагала мне свои, выращенные на огороде в деревне рядом с Тверью, за 100 рублей.

Что касается черешни, то на рынке я узрел желтую из Азербайджана (продавщица уверяла, что сладкая, предлагала попробовать) по 250 рублей за кило. В магазине увидел красную за 249.

В общем, кто любит торговаться, тому на рынок, кто торопится сделать покупки и пойти домой, тому в магазин.