До конца 2022 года 130 студентов ведущих вузов страны пройдут практику на Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В таком формате в течение года подготовку пройдут 67 человек. Кроме того, 63 студента уже прошли практику дистанционно. Всего до конца года атомная станция планирует принять 130 человек.

Программа производственной и преддипломной практики реализуется в рамках сотрудничества с такими ведущими вузами России как Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет, Томский политехнический университет, Севастопольский государственный университет, Обнинский институт атомной энергетики и другие.

В течение месяца студенты познакомятся со спецификой производства электроэнергии на энергоблоках с водо-водяными энергетическими реакторами в основных производственных подразделениях Калининской АЭС. Программа практики включает такие направления, как измерение нейтронно-физических параметров реактора, контроль герметичности оболочек тепловыделяющих сборок, методы оценки ядерной безопасности. Кроме того, практиканты изучат основное оборудование турбинной установки и автоматизированной системы управления технологическим процессом.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

По словам директора Калининской АЭС Виктора Игнатова, атомная станция на протяжении многих лет выступает площадкой для подготовки студентов. «Прохождение практики на Калининской атомной станции позволяет будущим специалистам-атомщикам получить знания и навыки, которые в дальнейшем будут применены в профессиональной деятельности», - отметил В.Игнатов.

Первая в 2022 году группа студентов приступила к очному прохождению производственной практики на Калининской АЭС