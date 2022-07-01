Прощайте, пикники: В Тверской области введен особый противопожарный режим

В лесах и вообще в природных местах, а также и на участках домовладений вводится ряд запретов, прежде всего - на костры. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Помните лето 2010 года в Тверской области? Два месяца нестерпимого зноя и постоянный удушающий запах гари от лесных пожаров. Хотите повторения? Нет, конечно. Никто этого не хочет! Вот поэтому по просьбе МЧС вначале в 22 муниципальных образованиях региона был введен особый противопожарный режим. А теперь и повсеместно.

- На территории Тверской области со 2 июля по 1 сентября 2022 года вводится особый противопожарный режим. Решение принято на заседании президиума регионального правительства, которое 1 июля провёл губернатор Игорь Руденя, - сообщается в распространённом правительством коммюнике.

А вот что это такое и как это может ударить по кошелькам невнимательных граждан, рассказал эксперт - заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Александр Евдокимов.

Александр Евдокимов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

Специалист поведал, что сейчас в лесах шестнадцати муниципалитетов введен III класс пожарной опасности, в двадцати четырех - IV класс.

Он пояснил, что при III классе запрещается разведение костров и сжигание порубочных остатков в лесах. При IV классе действуют дополнительные запреты вплоть до ограничения посещения лесов гражданами. Решения на запреты прогулок в лесах устанавливают конкретно в муниципалитетах местные власти в зависимости от ситуации. Также усиливается контроль обстановки в лесах при помощи маневренных групп специалистов МЧС, лесничеств, местных администраций.

Александр Евдокимов рассказал о штрафах.

За нарушения правил противопожарного режима, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), при первых фактах нарушений могут просто выноситься предупреждения. Но дальше - строже:

- для граждан - 15-30 тыс. рублей;

- для долждностных лиц - 30-50 тыс.;

- для юрлиц - 100 - 400 тыс.

При особом режиме никакие предупреждения уже не выносятся, а штрафы увеличиваются:

- для граждан - 40-50 тыс. рублей;

- для должностных лиц - 60-90 тыс.;

- для юрлиц - вплоть до 1 млн.

Представитель МЧС также отметил, что при особом противопожарном режиме действуют ограничения на открытый огонь в местах отдыха на водоемах и даже на территориях домовладений и дачных участков.

- За это штрафы также внушительные, - добавил специалист.

При этом он оговорился, что если местная администрация не вводит специальные ограничения на использование мангала, то шашлыки пожарить, конечно, можно, но очень аккуратно.

Александр Евдокимов поделился и статистикой нарушений противопожарного режима в регионе в этом году:

- С начала пожароопасного сезона в апреле только Главным управлением МЧС России по Тверской области составлено 92 протокола о нарушениях, плюс мы возбудили еще 38 расследований, которые пока продолжаются.

СПРАВКА «КП»

Класс пожарной опасности - это показатель, включающий в себя горимость и скорость распространения ландшафтных (природных) пожаров.

Всего классов существует пять:

I - опасность отсутствует;

II - малая опасность;

III - средняя;

IV - высокая;

V - чрезвычайная опасность.

При I классе пожары возможны при наличии источников повышенных температур (тот же костер). Распространение пожаров медленное, неравномерное.

При II классе пожары возникают от источников огня, скорость распространения все еще остается незначительной, количество загораний не очень велико.

III класс характеризуется тем, что к появлению природных пожаров приводит большинство источников огня, пожары интенсивны, распространяются и создают добавочные очаги возгораний.

При IV классе пожары возникают даже от очень незначительных источников огня, распространяются быстро и оставляют множество мелких дополнительных очагов.

V класс отличается наибольшей опасностью: усиленное горение, быстрое распространение огня, появление пожаров от любого источника повышенных температур.