«Мама! Вернись…» Фонд «Константа» подвел итоги конкурса «Мир с алкоголем и без него»

Фото: БФ "Константа"

А основная причина, по которой это происходит, как говорит статистика, - злоупотребление алкоголем. По проекту «Паруса надежды» фондом проводится большая работа по поддержке семей, где хотят избавиться от этого зла, где осознают, что, уходя с помощью вина от реальности, они реально потеряют самых близких себе людей – своих детей.

Важно, чтобы опасность пьянства как можно раньше поняли молодые люди. Именно поэтому фонд «Константа» объявил творческий конкурс для молодежи - «Мир с алкоголем и без него…». Участники должны были языком плаката предостеречь от последствий, которые могут последовать за бездумным употреблением спиртных напитков, продемонстрировать свой выбор – здоровый образ жизни.

Конкурс прошел при поддержке Уполномоченного по правам человека в Тверской области Надежды Егоровой и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Информационным партнером выступило «Наше Медиа».

– К нам часто обращаются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и зачастую возникают они на фоне злоупотребления алкоголем кого-то из членов семьи, – подчеркнула Надежда Егорова, Уполномоченный по правам человека в регионе. – Тема больная и очень актуальная. И крайне важно у молодых людей формировать правильное отношение к ней, популяризировать среди них здоровый образ жизни. А еще лучше, если это будут делать они сами. Конкурс «Мир с алкоголем и без него…» помогает молодежи выразить свою позицию, проявить творческий подход к раскрытию темы, задуматься о будущем.

Организаторы конкурса благодарны всем откликнувшимся. Наибольшее количество работ пришло от Тверских полиграфического и педагогического колледжей, а также Кимрского. В состав жюри вошли представители фонда «Константа», Министерства демографической и семейной политики Тверской области, регионального Комитета по физической культуре и спорту, аппарату Уполномоченного по правам человека в Тверской области.

Обладателем Гран-при конкурса по единогласному мнению жюри стал Тимур Филипченков из Нелидовского колледжа - победитель в номинации «В здоровой семье счастливые дети!». Его работа «Мама! Вернись…» выполнена на высоком художественном уровне и сильно воздействует на эмоции зрителей. В номинации «Даешь ЗОЖ!» в лидеры вырвался Курочкин Игорь из Кимрского колледжа. Награждение победителей с вручением дипломов и памятных подарков состоится в ноябре на межрегиональной конференции, на которую фонд «Константа» соберет специалистов по решению проблем семей, имеющих трудности с алкоголем.

В сложном направлении создания ролика отличилась Анастасия Бутюгина из Тверского колледжа сервиса и туризма. Что отмечено организаторами. Все участники конкурса получат дипломы, а педагоги, предоставившие работы своих учеников – благодарственные письма.

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