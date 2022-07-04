Тверьстат посчитал: кирпич «просел», монолит «выстрелил», денег на стройках стало меньше

Объём выполненных работ по строительству в регионе с января по май 2022: 8 млрд 74,8 млн рублей. Что меньше к аналогичному периоду прошлого года на 41 %. Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

Из чего же, из чего же, сделано наше жильё? Таким вопросом по долгу службы озаботились специалисты Тверьстата. Причём прошлись специалисты от статистики не только по стройматериалам, из которых это самое жильё строят, но и по темпам и объёмам.

- Самым распространенным материалом остается кирпич, однако за последние пять лет площадь возводимых из него зданий уменьшилась на 14%. Набирает силу монолитное строительство, - делают вывод в Тверьстате.

Так, с 2016 года площадь жилых монолиток увеличилась на 32%.

Другие показатели строительства жилья от Тверьстата:

В мае 2022 в строй введено 33061 м2 жилых домов. А это плюс 81,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

Объём выполненных работ по строительству в регионе с января по май 2022: 8 млрд 74,8 млн рублей. Что меньше к аналогичному периоду прошлого года на 41 %.

С января по май 2022 отстроено 311,7 тыс м2 общей площади жилья.

244,4 тыс м2 люди построили сами, остальное компании.

Общий объём жилищного строительства вырос за год на 34,6 %.

Графика: Тверьстат