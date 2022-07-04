О главных событиях в Тверской области на утро 4 июля 2022 года: смерть на озере, пожар в лесу и о погоде

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 4 июля 2022 года. Фото: ГИБДД по Тверской области

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 4 июля 2022 года.

Сообщение о происшествии на озере Глубокое у деревни Заречье, что в Рамешковском районе, поступило на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуация областного МЧС днём 3 июля. По данным ГУ МЧС России по Тверской области, труп мужчины из воды извлекли очевидцы.

Позже приехали представители оперативных служб. На месте трагедии работали 10 человек и четыре единицы техники.

В связи с участившимися несчастными случаями на водных объектах жителей Верхневолжья в региональном МЧС призывают соблюдать простые меры предосторожности.

Лесная подстилка загорелась недалеко от деревни Бурцево в Кимрском районе днём 3 июля.

- В 13.20 была объявлена локализация пожара, в 14 часов – его полная ликвидация. Находящимся рядом населённым пунктам, угрозы нет, - сообщили в МЧС.

Это лесной пожар тушили 17 человек и шесть единиц техники.

Напомним, что из-за жаркой погоды возгорания в лесах региона не редкость в последнее время. Со 2 июля на всей территории области введён особый противопожарный режим. Уже было два торфяных пожара. В лесу были возгорания в Бологовском, Удомельском, Жарковском, Калининском районах.

На территорию Тверской области надвигаются грозовые дожди.

По данным Гидрометцентра, ливни разной продолжительности будут в разных районах Верхневолжья до 6 июля.

Однако, спасительной прохлады эти осадки не принесут. Будет влажно и жарко - Днём до +28 + 30 градусов. Во второй половине недели похолодает на пару градусов - днём до +25.

Освежать будет лишь западный ветер, местами порывистый.