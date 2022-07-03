О главных событиях в Тверской области на утро 3 июля 2022 года: дыра на Монастырском мосту, новая удочка рыбака и жара

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 3 июля 2022 года.

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 3 июля 2022 года.

В Твери починили прохудившийся пешеходный Монастырский мост, соединяющий Остров Памяти с противоположным берегом в районе стадиона "Химик".

Дыра в покрытии появилась несколько дней назад. Не то чтобы очень большая, но зацепиться ногой или провалиться колесом небольшого самоката было можно.

О погоде: МЧС России по Тверской области со ссылкой на тверской гидрометцентр предупреждает о сильной жаре. 2-4 июля днём столбики термометра будут подниматься до +30…+32 градусов.

В такую погоду необходимо минимизировать нахождение на солнце, использовать солнцезащитные кремы и надевать головные уборы. Также следует строго соблюдать питьевой режим, особенно, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (несколько глотков воды каждые полчаса).

Напомним, Гидрометцентр РФ также предупредил о жёлтом уровне пожарной опасности в районах Тверской области.

О современном искусстве: бронзовому рыбаку, что стоит на набережной у Горсада в Твери, вернули металлическую удочку.

Какая это по счёту - уже и не упомнить - удочки у несчастного рыбака воруют с усердием, достойным лучшего применения. Исчезали удочки летом, пропадали и зимой - энтузиазм вандалов от сезонности не зависит...

Рыбак является, пожалуй, самой душевной городской скульптурой, ведь похвастаться какими-то особо оригинальными и талантливо созданными арт-объектами наш город по большому счёту не может. Оттого скульптура эта особенно любима горожанами. Несколько раз для рыбака изготавливали новые удочки. Было дело - вкладывали в руку настоящие спиннинги. Пропадали в итоге и те и другие.