Чудесное спасение: в Твери мать поймала падающего из окна третьего этажа 4-летнего сына

Вот в этой тверской пятиэтажке 4-летний малыш выпал из окна и не пострадал. Фото: прокуратура Тверской области, Юлия ПЫХАЛОВА

Чудесное спасение 4-летнего мальчика, выпавшего из окна третьего этажа «хрущёвки», произошло в Твери 1 июля. Он приземлился на руки родной матери. Причём, как оказалось позже, после осмотра медиков, совсем не пострадал.

Дело было так: мальчик находился дома с родственниками и увидел маму в окно. Он влез на подоконник и не удержался. В жаркую погоду, а днём в Твери, было около +27 градусов, окно было настежь открыто для проветривания. Женщина сумела поймать малыша.

Мама повезла его к медикам, чтобы удостовериться, что всё в порядке. Те провели осмотр и констатировали, что видимых травм малыш не получил. Однако, как и полагается в таких случаях, медики уведомили правоохранителей о произошедшем. Подключились полиция и прокуратура. Идёт проверка.

В УМВД по Тверской области изданию сообщили, что факт падения малыша ещё предстоит установить:

— Полицией продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего, в том числе, проверяется достоверность информации о выпадении несовершеннолетнего ребёнка из окна, — комментирует ведомство.

На родителей мальчика составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Согласно букве закона, неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Между тем, статистика таких детских падений из окон в летний сезон в регионе печальна, десятки детей получают увечия, есть смертельные случаи.