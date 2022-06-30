Тверской филиал ООО «Капитал МС» предупреждает: В регионе недостаток молекулярно-генетических исследований для диагностики рака

«Капитал МС» в Тверской области

Согласно мониторингу Федерального фонда ОМС, в нашем регионе, как и в целом по стране, наблюдается нехватка молекулярно-генетических исследований, которые необходимы при диагностике и в процессе подбора таргетной терапии онкологическим пациентам.

Тверской филиал ООО «Капитал МС» также бьет тревогу — такая ситуация может негативно повлиять на лечение онкобольных.

Как сообщает Федеральный фонд ОМС, по итогам пяти месяцев 2021 года в девяти регионах молекулярно-генетические исследования не проводились вообще, а в 11 - на уровне менее 5% от плановых объемов медпомощи.

В том числе молекулярно-генетические исследования для выявления онкозаболеваний не назначались вообще в Калининградской, Сахалинской, Магаданской, Вологодской областях, Камчатском крае, республиках Тыва, Ингушетия, Коми и Дагестан.

Наша область, по данным ОМС, также испытывает в этом вопросе проблемы.

Заместитель председателя Федерального фонда ОМС Ольга Царева сообщила, что дорогостоящие таргетные препараты в соответствии с клиническими рекомендациями для онкобольных не могут назначаться просто так, без подтверждающих лабораторных исследований. А тут соответственно возникает вопрос об эффективности расходования средств ОМС.

Подробнее читайте здесь.

Страховые представители «Капитал МС» в Тверской области напоминают:

- Если у вас возникают трудности с оказанием медицинской помощи, например, не соблюдаются сроки ее оказания или вас просят оплатить лечение, вы можете и должны обратиться в свою страховую медицинскую организацию, необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После Вашего звонка страховой представитель свяжется с медорганизацией или с соответствующим органом управления здравоохранения для решения возникшей проблемы.

Телефон: 8-800-350-13-26 (звонок бесплатный)

Сайт: www.kapmed.ru