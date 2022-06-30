В начале рабочей недели в Тверь придут небольшие дожди

К нам спешит июль! Фото: Виктория ТУШКОВА

Теплом прощается с нами июнь, однако и приветный поцелуй июля тоже будет горячим.

- Период жаркой погоды продолжается! Но в начале будущей рабочей недели регион хвостиком заденет атмосферный фронт с запада, прольются небольшие дожди, - порадовала своим прогнозом огородников доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В субботу, это будет 2 июля, - настоящий зной, 29 градусов. Облачность переменная, берите с собой солнцезащитный крем и надевайте головные уборы. В воскресенье лишь чуть прохладнее: +26. Учтите: это температура в тени, на солнце жарче.

Осадков точно не будет до понедельника. В первый день рабочей недели опять очень жарко: +28. Ближе к вечеру подойдёт тот самый атмосферный фронт. Небольшие дожди, если не запоздают, ожидаются во второй половине дня.

Во вторник +26 и дождики. Среда тоже обещает быть тёплой и, скорее всего, уже без осадков.

Давление немного понизится. В субботу 755, ко вторнику - 747 мм рт. ст.

- В яму мы не упадём, всё достаточно комфортно, - обещает Наталья Сердитова.

А пока провожаем июнь! Несмотря на то, что температура била многолетние рекорды, первый летний месяц оказался лишь на 1,1 градуса теплее нормы. Это из-за того, что начало июня не было жарким.

Ну а средняя температура июля, который принято считать самым знойным месяцем в наших широтах, +19 градусов. Самый тёплый июль за историю наблюдений был зафиксирован в Твери в 2010 году. Среднемесячная температура тогда составила +24,9. Самый холодный второй месяц лета был в далёком 1956 году: в среднем было всего +14,3.

В жарком 2010-м зарегистрировали и самый тёплый июльский день. Двенадцать лет назад 29 июня столбики термометров поднялись до отметки 37,3 градуса. Страшно представить, какое пекло тогда было!

А вот 4 июля 1986 года температура опустилась до +2,2 градуса. Хочется верить, что нынче такого не повторится. Всё-таки июль - время релаксации. Месяц, дающий нам право наконец отложить все несрочные дела и насладиться томной духотой и ленной негой… За это его и любим!