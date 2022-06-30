Клещ, стоп: чем опасна встреча с мелким кровососом и почему так важно быть бдительными

Клещ может быть переносчиком заболеваний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Верхневолжье сейчас в разгаре сезон активности клещей, незначительный укус которых может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Период их «охоты» - это обычно апрель - август.

Клещи опасны болезнями, которые они переносят. Самая страшная - клещевой энцефалит. Это вирусное заболевание, поражающее серое вещество головного мозга или оболочки головного и спинного мозга. Оно может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям, инвалидности и даже смерти.

По данным Тверского управления Роспотребнадзора, в регионе 12 территорий являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Это Вышневолоцкий, Западнодвинский, Калининский, Кашинский, Конаковский, Краснохолмский, Лихославльский, Максатихинский, Нелидовский, Оленинский, Рамешковский и Торжокский районы.

Однако не стоит расслабляться и в других муниципалитетах. Клещ может досадить даже в городе, в том числе в Твери.

Один из вариантов обезопасить себя - пройти вакцинацию. К слову, вакцинация - эффективная защита от клещевого энцефалита. Она не защищает от самого укуса, но позволяет избежать серьезных последствий, связанных с данным заболеванием. Также клещи могут быть носителями боррелиоза, ку-лихорадки, туляремии, североазиатского клещевого риккетсиоза, моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и некоторых других болезней. Все эти заболевания лечат по-разному, поэтому пока нет универсального средства, которое защищало бы от всех возможных последствий укусов.

Что ещё важно в сезон активности клещей? Быть бдительными при выезде на природу: одеваться в плотную защищающую кожу одежду светлых тонов (чтобы клещ был заметен), использовать спреи.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА

Если меры предосторожности не помогли и возникла необходимость удалить присосавшегося клеща, лучше всего это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется в коже.

При самостоятельном удалении клеща Роспотребнадзор рекомендует:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его головке и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело насекомого вокруг его оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70%-ный спирт, 5%-ный йод, одеколон);

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5%-ным йодом и оставить, пока само не отвалится.

Извлеченного клеща необходимо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым, поместить в закрытый крышкой контейнер для анализов с кусочком влажной ваты.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Сам по себе клещ не опасен, но является потенциальным переносчиком заболеваний, которые могут представлять угрозу не только здоровью, но и жизни человека. Сразу после укуса необходимо обратиться к врачу, чтобы удалить присосавшегося клеща и проверить, не является ли он переносчиком энцефалита, боррелиоза и других инфекций. Если окажется, что клещ заражен, действовать придется быстро.

Введение противоклещевого иммуноглобулина осуществляется в первые четверо суток от момента присасывания клеща. Чем раньше введен препарат, тем выше его эффективность.

При обнаружении в исследуемом клеще РНК-вируса клещевого энцефалита проводится экстренная профилактика иммуноглобулином против клещевого энцефалита не позднее 96 часов с момента присасывания клеща.

При обнаружении РНК-возбудителей иксодовых боррелиозов, ДНК-возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека, РНК-возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека проводится антибиотикопрофилактика. Она назначается врачом-инфекционистом не позднее пятого дня после присасывания клеща.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли.

НА ЗАМЕТКУ

Роспотребнадзор по Тверской области регулярно публикует статистику по укусам клещей. Согласно данным последнего мониторинга, с начала этого сезона в медицинские организации Верхневолжья обратилось 1043 человека по поводу присасывания клещей, из них 363 ребенка. В Твери зарегистрирован один случай клещевого вирусного энцефалита и два случая клещевого боррелиоза в Кашинском и Калининском районах.

В лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области» проводится работа по исследованию клещей, снятых с людей и с объектов окружающей среды.

За прошедшую неделю при исследовании клещей возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 36% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза и в единичных случаях выявлены возбудители моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

КСТАТИ

- Каждый 50-й клещ заразен.

- Летальность при клещевом энцефалите - 1,5%.

- Летальность при лайм-боррелиозе - 10-30%.

СПРАВКА КП

У нас в Верхневолжье водятся так называемые иксодовые клещи (вид - европейский-лесной клещ, подкласс членистоногих из класса паукообразных). Они обитают в траве, невысоких кустарниках и никогда не водятся на деревьях.

Две самые опасные инфекции для человека, которые они могут переносить, это энцефалит и боррелиоз (болезнь лайма). Для собак смертельно опасен пироплазмоз (бабезии).

ВАЖНО!

Если вы не можете попасть на обследование или считаете, что ваши права нарушают, обращайтесь в Тверской филиал медицинской страховой компании «МАКС-М».

Адрес «МАКС-М» в Твери: ул. Советская, 28. Телефон: (4822) 33-98-85. Региональный контакт-центр: 8-800-333-77-03 (звонок бесплатный). Федеральный контакт-центр: 8-800-333-60-03 (звонок бесплатный).

Адреса и телефоны Филиала АО «МАКС-М» в Твери и Тверской области можно посмотреть на официальном сайте www.makcm.ru

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017