Досуг в Твери с 30 июня по 6 июля: От Индии до Италии, от Круга до Лемешева, а также опасные растения

Что наш город нам готовит? Фото: Туристический портал Тверской области

ВЫСТАВКИ

Индия на картинах

1 июля в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется экспозиция картин «Индия-Россия. Глазами любви». Выставка посвящена в том числе 550-летию со времени путешествия тверского купца Афанасия Никитина в 1468 – 1474 годах в индийское государство Бахмани.

В анонсе сообщается:

«Тематика представленных на выставке работ будет связана как с историей путешествия Афанасия Никитина на индийскую землю, так с другими событиями русско-индийских отношений, отражать культуру, быт и природу России и Индии. Кроме всего на выставке будут показаны живописные и графические работы, выполненные российскими и индийскими художниками в рамках проекта «Арт-экспедиция. Гималаи», а также во время творческих поездок в Калькутту, Ченнаи, Махабалипурам, в штат Гоа».

Особую часть выставки составят картины, которые несколько последних лет русские художники создавали в гималайском научно-музейном комплексе — некогда имении живописца, философа и общественного деятеля Николая Рериха.

Цена билетов: от 60 до 120 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

6+

Итальянские эклибрисы

29 июня в Тверском императорском дворце открывается выставка экслибрисов итальянских мастеров XX века из собственного собрания «Mamma Italia!»

Экслибрис (в переводе с латинского «из книг»), или книжный знак, вклеенный в книгу бумажный ярлык с именем и фамилией владельца книги и рисунком.

Эклибрис зачастую становился выражением видения, мыслей, чувств художника и его отношения к своему заказчику.

На выставке зрители смогут познакомиться с творчеством западноевропейских художников-графиков.

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

16+

«Хищные гастроли» 1-2-3 июля Ботанический сад Тверского госуниверситета вновь приглашает на выставку «Хищные гастроли». На ней будут представлены удивительные растения-хищники: росянки и жирянки, непентесы и саррацении, венерины мухоловки...

Вас ждут также мастер-классы 1, 2 и 3 июля с 11 до 16 часов.

Любого «зеленого монстрика» можно будет купить в домашнюю коллекцию!

Цена билетов: 200 рублей - взрослые, 150 - дети, пенсионеры и студенты.

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КОНЦЕРТЫ

Памяти Михаила Круга

В эту пятницу, 1 июля, в 19:00 тверской клуб «Bigben» приглашает на вечер песен знаменитого тверского шансонье Михаила Круга.

В концерте участвуют Алексей Жданов, Влад Виноградов, Дмитрий Петров, Екатерина Таран, Ирина Бланк.

Цена билетов: 300 рублей.

16+

Лемешев в виде бонуса

Дополнительно анонсируем Международный конкурс имени С.Я. Лемешева, приуроченный к 120-летию со дня рождения великого русского тенора и нашего земляка.

С 2 по 8 июля на сцене Тверской академической филармонии состоятся прослушивания молодых оперных певцов - студентов и выпускников музыкальных вузов в возрасте от 20 до 32 лет.

8 июля на сцене Тверского академического театра драмы пройдет гала-концерт финалистов конкурса в содружестве с губернаторским камерным оркестром «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова.

Цена билетов: 1000-1500 рублей.

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