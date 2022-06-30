Специалисты работают 24 на 7: В Тверской области набирает обороты процесс догазификации частных домов

Фото: АО «Газпром газораспределение Тверь»

В России идут работы по догазификации — бесплатному подведению газопроводов до границ земельных участков в ранее газифицированных населенных пунктах. Тверская область тут не исключение. Более того, такую возможность у нас будут получать все больше граждан, ведь в регионе реализуется масштабная программа газификации, благодаря которой голубое топливо приходит в новые населенные пункты. Так, на днях начата прокладка газовых сетей по посёлку Оленино. Значит, скоро его жители смогут подключить дома в рамках догазификации.

Подробности о том, сколько уже в Верхневолжье подано заявок на догазификацию, сколько заключено договоров и сколько выполнено рассказали на пресс-конференции генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов и заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Максим Лобков.

Фото: АО «Газпром газораспределение Тверь»

Предвосхищая вопросы, Андрей Светашов поделился конкретными данными:

- На сегодняшний день от жителей Тверской области поступило свыше 11 тысяч заявок на догазификацию, в работу из них принято более 8 тысяч. Заключено 7426 договоров. Активно идут работы в Бежецком, Торжокском, Ржевском, Калининском районах. На догазификации заняты все наши подразделения. Специалисты работают практически без выходных — 24 на семь.

Руководитель тверской структуры Газпрома отметил, что к началу грядущего отопительного сезона для догазификации планируется проложить порядка 240 километров газовых сетей и исполнить 75% договоров от плана текущего года.

Максим Лобков добавил, что регион по этому вопросу плотно взаимодействует с представителем Единого оператора газификации - АО «Газпром газораспределение Тверь».

Почему такая разница между поданными заявками и заключенными договорами?

АС: Во-первых, часть заявок подана из еще негазифицированных населенных пунктов. А одно из условий доведения газа до границ участка без привлечения средств потребителя – это наличие действующих газовых сетей. Второе – заявители предоставляют неполный пакет документов: либо земля не оформлена, либо дом. И третье - некоторые подают заявку, получают договор, и понимают, что не могут выполнить его условия - то есть самостоятельно подготовить дом к приему природного газа. Это основные причины.

А с какими документами чаще всего возникают проблемы?

АС: Для заключения договора на бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка необходимы: ситуационный план, документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и на дом, паспорт; ИНН, СНИЛС. Очень часто не оформлено право собственности на землю или дом, или есть земельный участок, а дома на нем нет. Такие заявки не могут быть приняты.

Также обращаю внимание - догазификация распространяется только на индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки. Обычный частный дом на несколько хозяев в эту категорию не попадает.

Сколько от заявки до непосредственного воплощения длится процесс?

АС: Если заявка поступила со всеми необходимыми документами, есть тридцать дней на подготовку договора и 10 на его заключение. Далее по утвержденному правительством региона плану мы осуществляем строительство и подключение. По мере поступления заявок план корректируется.

Сколько стоит провести газовые сети внутри участка и внутри дома?

АС: Все очень индивидуально. Например, стоимость проектирования и прокладки 10 метров полиэтиленового газопровода от забора до дома с устройством пункта редуцирования газа и цокольным вводом составит порядка 60 тысяч рублей. Разводка сетей внутри дома – от 25 тысяч. К примеру, цена отечественного газового котла – от 23 тысяч рублей, газовой плиты - от 8 тысяч, счетчик – от 4 тысяч рублей. Это минимальные цены, каждый выбирает газовое оборудование исходя из своих потребностей и возможностей. Остальные затраты – система вентиляции, батареи, это уже теплофикация, стоимость можно узнать в любой подрядной организации.

- Санкции как-то повлияли на ход работ?

АС: Трубы, запорная арматура, пункты редуцирования газа, газорегуляторное оборудование, плиты, котлы, счетчики, газоанализаторы – все производится в России, дефицита нет. Более того, наши магазины «Газовое оборудование» много лет торгуют только отечественными плитами и котлами, и их ассортимент только расширяется.

Какая-то материальная соцпомощь предусмотрена на догазификацию?

МЛ: Социальная помощь на догазификацию в Тверской области установлена ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, узникам лагерей, блокадникам, малоимущим семьям. Региональным законодательством предусмотрена материальная помощь на газификацию до 29900 рублей. Сейчас рассматривается вопрос увеличения этой суммы и расширения категории граждан для ее получения, чтобы как можно больше жителей могли воспользоваться возможностями догазификации. Более подробную информацию и порядок оказания помощи можно узнать в органах соцзащиты по месту жительства.

Распространяется ли бесплатная догазификация на дачные дома в тех же садово-дачных товариществах - СНТ?

АС: Сети могут быть подведены до границ СНТ в рамках догазификации только при условии, что само оно находится в границах газифицированного населенного пункта.

Внутри СНТ члены садоводства должны прокладывать сети за свой счет: и внутри дачного поселка, и внутри участка. Строительство должно осуществляться после проведения общего собрания участников СНТ с повесткой о газификации, так как земли общего пользования принадлежат товариществу (всем участникам), и учитывать возможность подключения всех домов.

Что будет, если заявку подать в конце года, когда работы по догазификации будут приближаться к завершению?

АС: Если заявка подана до 31 декабря 2022 года, и домовладение соответствует всем критериям догазификации, газопровод до границ участка будет построен, но уже в 2023 году, и потребитель получит газ.

СПРАВКА КП:

Подать заявку на догазификацию можно в АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства, через личный кабинет газораспределительной организации lkk.tver-gaz.ru, в МФЦ, через сервис Госуслуги и портал Единого оператора газификации РФ connectgas.ru.

Необходимы следующие документы: ситуационный план, документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и на дом, паспорт, ИНН, СНИЛС.

Жители Тверской области также могут обращаться по всем вопросам о догазификации по телефону: +7 (4822) 52-03-23 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30).

К СВЕДЕНИЮ:

Дом блокированной застройки по действующему законодательству: имеет не более трех этажей, состоит из нескольких блоков, число которых не превышает 10, имеет выход на территорию общего пользования.

Каждый блок такого дома предназначен для проживания одной семьи, расположен на отдельном земельном участке, сформированном для его использования.

Если многоквартирный дом соответствует этим требованиям, то его можно переоформить как дом блокированной застройки и соответственно подать заявку на бесплатную догазификацию.

Ситуационный план — это карта, на которой отображено схематическое расположение земельного участка по отношению к местности. Ситуационные планы выдают органы местного самоуправления (местные администрации).

Ситуационный план можно также сделать самостоятельно, отметив границы земельного участка на карте — например, распечатанной из Яндекс.Карт. Проверьте, чтобы там обязательно были отмечены ближайшие к участку улицы. Ситуационный план должен быть выполнен на листе формата А4.