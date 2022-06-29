Минсемьи и благотворительный фонд «Константа» подписали соглашение о сотрудничестве

Торжественный момент подписания соглашения о сотрудничестве

Это важное событие произошло на заседании Общественного совета при Министерстве. Если обычно такие соглашения означают старт сотрудничества, то в данном случае оно зафиксировало ту совместную работу, которая уже давно ведется. Минсемьи взаимодействует с благотворительным фондом «Константа» с самого своего рождения, так как подобные соглашения у фонда давно подписаны с Правительством Тверской области и с Министерством социальной защиты населения региона. И они подтверждены многолетней плодотворной работой, направленной на совместное решение вопросов семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Исполняющий обязанности Министра демографической и семейной политики Тверской области Михаил Рапохин перед подписанием соглашения рассказал, какие проекты реализует фонд, проявив глубокое знание темы, и обозначил перспективы дальнейшей совместной работы.

- Благотворительный фонд «Константа» зарекомендовал себя как надежная организация, которая готова к сотрудничеству по решению ряда очень важных задач. Мы надеемся, что подписание соглашения позволит нам совместно находить пути преодоления временных трудностей, возникающих у семей, на еще более высоком уровне.

В свою очередь исполнительный директор благотворительного фонда «Константа» Константин Шитов также подчеркнул важность совместной работы с органами государственной власти:

- С Министерством демографической и семейной политики Тверской области мы идем «рука об руку» с момента его основания. И мы очень рады, что разделяются подходы и направления деятельности нашего фонда. Считаю, что успеха в решении сложных социальных вопросов можно достичь только при непосредственном партнерстве государства, общества и бизнеса.

Цель совместной деятельности – сохранить детей в кровной семье, помочь родителям преодолеть кризис. Соглашением предусмотрено обеспечение координации деятельности государственных и общественных институтов по решению этих вопросов.

Один из последних примеров результата такого взаимодействия – семья Анны и ее шестерых детей. Детям пришлось провести в социально-реабилитационном центре не один месяц. Другого варианта не было – в доме требовался серьезный ремонт, но денег на него у мамы не хватало.

Анна в одиночку воспитывает Михаила, Машу, Костю, Илью, Катю и Настю. А редкое свободное время тратит на помощь другим людям – не один год она входит в подразделение поисково-спасательного отряда «Сова».

«Если есть возможность, выезжаю на поиски. Бывает, что и ночью», – просто говорит она.

Вот только помочь себе в одиночку Анна не могла – зарплата формовщицы не позволяла откладывать деньги на ремонт, замену линолеума, покупку новых кроватей. А благоустроить пространство для детей было крайне необходимо. В итоге их пришлось временно поместить в СРЦ, сотрудники которого передали информацию в благотворительный фонд «Константа». Были предприняты совместные выезды в дом, где живет семья, объявлен сбор средств для решения проблемы.

Дом преобразился. И недавно в него вернулись дети.

«Теперь у нас намного уютнее стало, - говорит старший сын Миша. – И просторнее».

Эта семья снова вместе. Как и многие другие – тысячи семей, которым помог благотворительный фонд «Константа» при взаимодействии с Министерством демографической и семейной политики Тверской области.

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