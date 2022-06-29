Доходы в бюджете Твери увеличились на 61,2 млн рублей, из них половина пойдет на оплату по иску

В Тверской городской думе проголосовали за изменения в бюджете. Фото: ТГД

29 июня в Тверской городской Думе прошло внеочередное заседание. В повестке был только один вопрос: изменения в бюджете города на этот год.

Суть такова: предлагалось увеличить доходную часть бюджета на 61,2 млн рублей.

В том числе по статье доходов от продажи земельных участков - на 40,8 млн, от сдачи имущества в аренду - более чем на 9 млн.

За счет поступивших денег по штрафным санкциям - на 11,3 млн. Как пояснила депутатам начальник департамента финансов администрации Твери Ольга Слобода, это средства, которые наконец-то отдали в бюджет города предприятия-банкроты - ТКС и МУП «Сахарово».

В итоге было предложено внести соответствующие изменения и в расходы города по ряду направлений.

Депутаты абсолютным большинством предложение поддержали. Голосовавших против не нашлось, двое воздержались.

Итак, какие же расходы пополнили за счет поступивших 61,2 млн рублей.

На уличное освещение добавили 16,2 млн. Этого хватит, чтобы оплатить электричество для городских фонарей за июнь и июль.

587 тыс. рублей пойдут на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности водоема в деревне Старая Константиновка.

32 млн пойдут на судебные расходы - погашение части иска к горадминистрации от воронежской компании «Транспроект». Как опять же пояснила Ольга Слобода, эта компания по контракту с городом разработала проектную документацию для реконструкции Московского шоссе. Сумма контракта составляла 51,1 млн рублей. Однако город задолжал эти деньги и в ответ получил иск в арбитражный суд. Вот теперь отдаем.

2,6 млн рублей пойдет на увеличение финансирования капремонта памятника воину-освободителю в Мигалово. Средства добавляют в связи с удорожанием работ.

1 млн - на ремонт кровли административного здания по адресу: улица Вольного Новгорода, 8. Там располагается городской департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

1 млн - на грантовую поддержку социально ориентированным НКО.

209 тыс. и 146 тыс. рублей соответственно - на санитарно-технические работы и текущие ремонты в ДК «Затверецкий» и школе № 22.

На основании принятых изменений доходы бюджета Твери на 2022 год равны 10 млрд 160 млн рублей, расходы - 10 млрд 472 млн. Дефицит в 312 миллионов рублей не поменялся, так как все изменения осуществляются за счет дополнительных доходов и внутренних перемещений средств.