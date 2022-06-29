Самые активные роженицы в Тверской области - женщины «за тридцать»

Лапушек-дочек в областной столице рождается больше, чем сыночков. А ударницы деторождения - тверичанки в возрасте от 30 до 34 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вы уже знаете, что чемпионка, спортсменка и красавица-прыгунья Дарья Клишина теперь ещё и счастливая мама? Знаменитая легкоатлетка и одна из самых красивых в мире спортсменок 26 июня родила в Майами (США) своего первого ребёнка.

Фотографией с выписки из роддома Дарья поделилась с подписчиками в соцсети. Новоиспечённая мама держит младенца на руках. Лицо малыша закрыто синеньким сердечком - наверное, чтоб не сглазили (так у некоторых современных мамочек принято). А может, просто показывать миру своего ненаглядного кроху Даша пока не хочет.

Дарья Клишина поделилась радостной новостью о рождении ребёнка с подписчиками. Но личико сыну на всякий случай прикрыла. Фото: Страничка Дарьи Клишиной в соцсети.

Цвет сердечка, а также тэг «myboy» недвусмысленно намекают: наша спортивная звезда родила мальчонку. Имя малыша Дарья не сообщает и личность отца ребёнка тоже держит в тайне: счастье любит тишину.

Отметим: выглядит молодая мама просто шикарно! Стройна, осаниста. Роды - очень серьёзное испытание, но, видимо, сказалась спортивная закалка. Поздравляем Дарью. Растите большими!

Кстати, Дарье Клишиной сейчас 31 год. И она на два года старше среднестатистической тверской мамы-роженицы.

Тверьстат поделился интересной информацией: средний возраст мамы из Тверской области при рождении ребёнка - 29 лет.

«Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что молодое поколение не спешит с рождением детей, откладывая это событие на более поздние сроки», - отмечают в статистическом ведомстве.

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От среднего показателя по России наши мамы, кстати, ушли недалеко. По статистике, озвученной в конце прошлого года замглавы Минтруда Еленой Мухтияровой, в РФ средний возраст рожающей мамы - 28 лет.

А активнее всех рожают ещё более взрослые мамочки. Ударницами деторождения в 2021 году стали тверичанки в возрасте от 30 до 34 лет. Они произвели на свет почти треть от всех новорождённых. А меньше всего детишек родили молодые мамы в возрасте до 25 лет.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Мамы областной столицы постарались! В Твери за прошлый год на свет появились 3705 детей, это 31% от всех малышей, рождённых в Тверской области. В 62 случаях аист прилетал к молодым родителям с двойней.

Тверь, как уже давно по праву считается, женский город. Дочурок в 2021 году здесь родилось на 15 больше, чем сыночков.