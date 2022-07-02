О главных событиях в Тверской области на утро 2 июля 2022 года: противопожарный режим, неопасная пена на Волге и уголовное дело за детскую порнографию

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 2 июля 2022 года. Фото: СУ СК по Тверской области, ПТО, VK/ tvernews

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 2 июля 2022 года.

В регионе со 2 июля по 1 сентября 2022 года вводится особый противопожарный режим. Решение принято на заседании президиума регионального правительства 1 июля.

В Верхневолжье введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах.

Местные администрации должны усилить контроль за обеспечением мер пожарной безопасности на своих территориях, организовать патрулирование населённых пунктов, садоводческих и дачных объединений, обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров.

Кроме того, должна быть усилена профилактическая работа с населением.

Ещё об экологии: пена на поверхности Волги не представляет угрозы жизни и здоровью людей.

Специалисты провели исследования и не выявили превышения загрязняющих веществ по химическим показателям в сравнении с предельно допустимыми концентрациями. Об этом сообщает Минприроды Тверской области.

Напомним, что пятном специалисты занялись в конце июня. Странная пена на поверхности воды смутила горожан, и они обратились в надзорные органы.

К делам уголовным: жителя Кимр обвиняют в обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних в Интернете.

Следователям регионального СУ СК удалось установить, что в 2016 году с личного компьютера мужчина выкладывал фотографии в соцсети. Факты преступной деятельности были установлены сотрудниками областных Следственного комитета и УМВД России.

Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.