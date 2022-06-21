Работники Калининской АЭС стали победителями крупнейшего российского экстремального марафона «Red Fox Adventure Race XXI»

Участники российского экстремального марафона «Red Fox Adventure Race XXI»

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из разных регионов России. При поддержке профсоюзной организации Калининской АЭС в экстремальных состязаниях смогли принять участие две команды удомельских атомщиков.

Участникам марафона нужно было преодолеть полосу препятствий и испытать себя в разных видах спортивных дисциплин, таких как горный велосипед, трекинг, гребля на байдарках и надувных плавательных средствах, ориентирование на местности и под водой и др. Пройти испытания можно было по одной из трех дистанций: Long – 48-часовая гонка, Middle – 24-часовая гонка и Short – 12-часовая гонка.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Победителями соревнований на дистанции «Short» стали работники Калининской АЭС – Людмила и Александр Лавровы, преодолевшие сложнейшую дистанцию протяженностью в 120 км. На дистанции Middle в двадцатку сильнейших попали Алексей Баталов и Владимир Никитин. Она заняли 12 место.

«Подобного экстрима и разнообразия никакие другие соревнования предложить не могут, именно поэтому мы выбрали этот мультиспортивный марафон. Мы получили здесь максимум удовольствия и пользы. Особенно впечатлил масштаб соревнований и уникальные по красоте места, на которых они прошли, - рассказала Людмила Лаврова.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС