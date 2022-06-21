Сборная Калининской АЭС завоевала 23 медали на Спартакиаде работников Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом»

Участники XI Летней спартакиады работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС – 2022»

В масштабных соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших спортсменов-работников предприятий Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом».

На счету сборной Калининской АЭС 23 награды — 2 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых.

Больше всего наград в копилку команды принесли пловцы – 9 медалей. Серебро завоевали Сергей Потемкин (50 метров брасом), Полина Горохова (50 метров вольным стилем). Также удомельские атомщики взяли серебряные медали в эстафетном плавании 4x50 метров вольным стилем и комбинированной смешанной эстафете 4x50 метров (Екатерина Красковская, Полина Горохова, Никита Клабуков, Андрей Абалин). Бронзу принесли Полина Горохова и Андрей Абалин (50 метров брасс), Екатерина Красковская (50 метров вольным стилем) и Андрей Абалин (100 метров вольным стилем). В командном зачете пловцы из Удомли заняли второе место.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В настольном теннисе спортсмены Калининской АЭС завоевали 4 медали. Золото - в мужском одиночном разряде (Антон Зайцев), серебро - в женском одиночном разряде (Елена Смирнова), бронзу - в парном смешанно разряде (Смирнова Зайцев). В командном зачете по этому виду спорта удомельские атомщики заняли второе место.

Легкоатлеты взяли серебро в беге на 400 метров (Инна Румянцева) и три бронзы – в беге на дистанции 100 метров (Инна Румянцева, Александр Глущенко) и 3000 метров (Егор Соловьев).

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Теннисисты принесли золото в мужском одиночном разряде (Александр Кудрявцев) и бронзу – в парном смешанном разряде (Наталья Белошапко, Александр Кудрявцев). Таким образом в командном первенстве спортсмены Калининской АЭС оказались на третьем месте.

Бронзовые медали также завоевали гиревик Василий Лейбюк (рывок гири 24 кг), шахматист Игорь Горбин (личное первенство), волейболистки Наталья Левщанова, Валерия Кравченко и Елизавета Тарасова (пляжный волейбол).

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Спартакиада работников Росэнергоатома из года в год становится все зрелищнее, а ее участники все искуснее — это признают и судьи, и спортсмены, - отметил председатель Первичной профсоюзной организации Калининской АЭС Александр Давыдов. - Накал эмоций на дистанциях не повлиял на сплочённость команды, а профессиональное мастерство и нацеленность на успех привели нас к новым достижениями и победам».

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС