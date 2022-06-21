Дата выборов, аренда за рубль и таблички с именами погибших на Украине

На заседании Думы. Фото: ТГД

21 июня на очередном заседании депутаты Тверской городской Думы утвердили дату выборов. Новый состав городского парламента, а в него войдут только одномандатники, мы будем избирать 11 сентября.

Потом был важный вопрос по аренде собственности муниципалитета. В сущности, он затрагивает не только муниципальную собственность, но и является формой поддержки малого бизнеса областной столицы, – применение отдельных коэффициентов арендной платы в отношении невостребованных объектов.

По сути, администрация города предложила установить особый размер стартовой цены при аренде объектов муниципальной собственности, которые неоднократно выставлялись на торги и не были востребованы. Для вовлечения таких помещений в оборот в отношении объектов, не требующих капитального ремонта, вводится норма, позволяющая при проведении торгов снизить стартовую цену вполовину от рыночной стоимости. Там, где требуется капремонт, начальную ставку арендной платы предлагается определить в 1 рубль за 1 кв.метр в месяц.

При этом арендатор обязан провести ремонт за свой счет в течение первых двух лет. Общий срок такого договора – 4 года. Заключение последующего договора будет производиться в соответствии с федеральным законодательством. Депутатский корпус поддержал данный проект решения.

- Муниципальная власть ищет различные источники дополнительного дохода городского бюджета. Депутаты неоднократно говорили о том, что муниципальное имущество должно работать и приносить прибыль. В реестре есть объекты, которые по ряду причин не имеют большой привлекательности для предпринимателей. По рыночной стоимости брать их в аренду не хотят, они простаивают, при этом город несет расходы по содержанию таких помещений. Данное решение является компромиссным. Предприниматели смогут арендовать площади для своих нужд по сниженным ценам, а город получит доход, - прокомментировал журналистам решение председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Ещё из важного: парламентарии согласовали установку мемориальных досок в честь военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

В частности, на фасаде школы №52 будет установлена табличка в память о погибшем на Украине десантнике Алексее Шабанове. Военнослеущий окончил указанную школу, затем получил диплом Тверской государственной сельскохозяйственной академии, служил по контракту в ВДВ, гвардии сержант погиб в марте 2022 года.

Ещё одна табличка появится на стенах школы №49 в Твери. Ее установят в честь погибшего в спецоперации на Украине гвардии ефрейтора Алексея Горского. Он также родился в Твери, учился в школе №49, окончил Тверское профессиональное училище №9, после окончания училища служил по контракту в зенитно-артиллерийском взводе в Ленинградской области.

Ранее установку памятных табличек согласовала комиссия по топонимике.