Лето только началось, а некоторые места купания в Твери уже порядком загажены

Собираясь принять солнечную ванну, не поленитесь захватить с собой пакет для мусора. Фото: Виктория ТУШКОВА

Потеплело. Не веря своему счастью, горожане выбрались на свежий воздух - пожарить бока под солнышком… Что ж, пора и нам отправиться на традиционную проверку городских пляжей.

Забегая вперёд, скажем: особой идиллии не ждите. И, собираясь принять солнечную ванну, не поленитесь захватить с собой пакет для мусора. Хотя бы для своего.

ТВЕРЦА, КРАСИНСКИЙ МОСТ

Позагорать здесь можно в двух местах. Первое - справа от моста. Когда-то, будучи студенткой, я бегала сюда «читать конспекты перед экзаменами» - загорать и бездельничать, то есть. Такой гадости тут тогда не было…

Мусор валяется повсюду. Фото: Виктория ТУШКОВА

Никакой свежестью в этом зелёном уголке не пахнет в прямом смысле слова. Под сенью деревьев в уютнейшем местечке с лавочкой, приколоченной на два пенька, висит тошнотворное амбре: смесь из запахов пива, мочи и… размокших окурков, что ли. Неподалёку тухнут упаковки от сырой курицы и шашлыка, добавляя смрада. Валяются бутылки и осколки оных. Мерзость.

Это место - само очарование. Если не приглядываться и не принюхиваться... Фото: Виктория ТУШКОВА

Неудивительно, что и людей тут нет. Судя по всему, это место вечерних и ночных пирушек.

С правой стороны моста природной красоты нет совсем, но находиться здесь куда приятнее. Раньше пляжик там был побольше. Сейчас же отдыхающих потеснила стройка на территории гребной базы. Местечко не особо удобное - маленькое да бугристое, зато чисто. Ну, почти. Помойка начинается под мостом.

Раньше пляжик по правую сторону моста был побольше. Фото: Виктория ТУШКОВА

КАРЬЕРЫ В КОНСТАНТИНОВКЕ

Внушительный участок дороги на карьеры, той, что идёт через лесок, разровнял грейдер. Ехать можно почти с комфортом. Но на самих карьерах две извечные беды: нерадивые автомобилисты и свинство отдыхающих.

Песок на пляже несвежий, исчерчен следами от шин. Когда тут безлюдно, некоторые водители не гнушаются ездить там, где все загорают.

Мусорят на карьерах жутко. Фото: Виктория ТУШКОВА

Люди гадят. Пустые бутылки из-под пива и воды, упаковки от чипсов и сушёной рыбы, окурки, пакеты - классика.

Отдыхающие есть. Многие с семьями, собаками, но на головах друг у друга не лежат, можно держать комфортную дистанцию. Водичка, кстати, вполне тёпленькая.

Водичка на карьерах ничего. Фото: Виктория ТУШКОВА

ВОСТОЧНЫЙ МОСТ, ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ

Тут тоже стоят машины, но не на самом пляжике, а выше. Как выяснилось, принадлежат они рыбакам. Местечко тихое, уютное, не сразу поймёшь, где сквозь зелень к воде пробраться.

Загорающих тут нет - берег захвачен любителями рыбной ловли. Мужское место! Почти в каждом закутке - кострища, более или менее аккуратные. Мусор есть, но в основном мелочёвка.

Мужское место! Фото: Виктория ТУШКОВА

ПЛЯЖ ЗА РОДДОМОМ № 5

Может показаться, что пляж тут совсем маленький, но нет, он просто поделён на уютные закутки. Есть где притулиться. Можно позагорать, можно посидеть в теньке на поваленном дереве. Есть кострища.

На пляже за пятым роддомом. Фото: Виктория ТУШКОВА

Место, судя по количеству народа, довольно популярное. Много мам с детьми. Рядом снуют вездесущие наглые голуби. Есть и «развлечения»: на воде идёт тренировка байдарочников. На будущих чемпионов эмоционально покрикивает сидящий в моторке тренер, но всё пристойно.

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

На единственном официальном городском месте - отдых, но не купания (формально купаться там так и не разрешено), шумно, весело, не тесно. Мусор попадается в основном лишь мелкий. Его здесь убирают - по пути встретилось много битком набитых мусорных мешков.

На городском пляже разместиться есть где. Фото: Виктория ТУШКОВА

Песок, конечно, не как на Бора-Бора. Есть камушки, веточки, листики, да и в целом желания лечь на него голой спиной этот песочек не вызывает. Но на подстилке - почему бы и нет? В целом это почти цивилизованная территория: есть детская площадка, турники, молодёжь играет в пляжный волейбол и баскетбол. Продают сахарную вату, чай и кофе. Цены, правда, не божеские: чай - 150 рублей, кофе с молоком - от 160.

Кому песочек, а кому травка. И уточки. Фото: Виктория ТУШКОВА

Как всегда, имеется одно «но». Напившись чаю, облегчиться будет сложно. Единственный обнаруженный туалет (стандартная пластиковая кабинка), который удалось найти, оказался запертым на замок. И стоит этот туалет почему-то на контейнерной площадке…

Туалет на замке. Фото: Виктория ТУШКОВА

В конце пляжа, где начинается травка и витает очаровательный запах мелких жёлтых цветочков (уж не знаю, как они называются), пасутся утки. Ведут себя птицы беспардонно. Отдыхающая там пожилая женщина, ругаясь, отгоняет водоплавающих внушительного размера палкой. Устанете загорать на песочке - идите покормить уточек. Возможно, даже из рук будут брать.

Благодать. Фото: Виктория ТУШКОВА

СЕРЕБРЯКОВСКАЯ ПРИСТАНЬ

Тут не то чтобы очень комфортно. Мягкого песочка почти нет, зато много камней. Сверху, на подъёме, ограждает стройплощадку металлический забор, расписанный не всегда цензурными словами и символами.

Однако почему-то в целом место это производит благоприятное впечатление. Наверное, потому что среди «диких» пляжей этот - самый чистый.

На Серебряковской пристани. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Водичка, кстати, неплохая! - весело сообщает брязгающийся в реке мальчишка.

Пробираясь к пляжу, можно насладиться щебетанием птиц - приятный бонус. А на самом пляже - понаблюдать за пикирующими в воду чайками и утками (здесь их меньше, чем на городском пляже, и держатся они поодаль). Лишь бы и это место не изгадили…