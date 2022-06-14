Доброе сафари: Сотрудники благотворительного фонда «Константа» вместе с подопечными семьями побывали на оленьей ферме под Тверью

Фото: БФ "Константа"

9 июня в раскинувшейся на 350 гектарах оленьей ферме «Судимиръ» в 30 км на юго-востоке от Твери побывала дружная компания благотворительного фонда «Константа» - сотрудники с подопечными семьями. Там для них бесплатно в подарок были организованы мирное сафари и другие развлечения. Таким образом фонд решил отметить свое 11-летие. Да, именно июнь 2011 года является точкой отсчета в истории фонда.

Фонд привез на ферму свыше 40 человек - родителей с детьми.

Сначала они разместились на вездеходах с прицепами и отправились в глубь леса, где в естественных условиях живут олени.

Гости смогли не только увидеть множество прекрасных благородных животных, но и потрогать некоторых из них в специальной зоне - кормушке.

- Необычные ощущения, мне олени очень понравились, - поделился 11-летний Ярослав из многодетной семьи из Калязина.

Ярослав приехал сюда по приглашению фонда с двумя своими сестрами, помладше и постарше его, и родителями, Максимом и Анастасией.

- Замечательный праздник, спасибо большое, - поблагодарила мама семейства Анастасия. - И взрослым, и детям очень интересно. Удачи фонду! Видим, как много семей получают его помощь.

Татьяна с сыном тоже присоединились к добрым пожеланиям:

- В нашей семье были очень сложные времена. И именно фонд «Константа» помог их преодолеть, изменить жизнь. И теперь его сотрудники продолжают поддерживать. Недавно помогли обустроить детскую комнату.

Большинство семей - гостей праздника - участники проекта фонда «Паруса надежды». После знакомства с оленями родители отправились на психологический тренинг, а дети - играть с пиратом.

В «Судимиръ» в этот день приехал и основатель фонда «Константа» Константин Шитов. Ныне - его исполнительный директор. Вообще он московский бизнесмен, но, как сам говорит, сейчас для него в приоритете работа фонда.

Константин Эдуардович напомнил, что началось все с помощи в ремонте детского дома в Торжокском районе, затем фонд целенаправленно занялся устройством детей-сирот в семьи.

- Мы проанализировали причины попадания детей в приюты и детские дома и пришли к выводам, которые меня поразили, - поделился Константин Шитов. - На самом деле все начинается с семейного неблагополучия и кризиса в семье. Если какие-то бытовые условия препятствуют безопасному нахождению детей в стенах собственного дома, их помещают в специальные детские учреждения для временного проживания. Часто это временное помещение выливается в постоянное. Речь не о десятках, не о сотнях, а о тысячах детей. Поэтому я и принял решение вплотную заняться профилактикой семейного неблагополучия, переориентировать на это работу фонда.

Фото: БФ "Константа"

На сегодняшний день в «Константе» выработан целый комплекс мер помощи семьям для решения тех или иных проблем. Причем фонд с первых шагов тесно сотрудничает с региональным правительством, с органами соцзащиты, что увеличивает эффективность помощи. Это уникальная для России ситуация.

Работа фонда ведется по нескольким направлениям. Но генеральная цель одна: снять угрозу отобрания детей из семьи.

Основным проектом, из которого выросли другие, является «Ребенок в семье». Сейчас он направлен на помощь тем семьям, у которых нет возможности создать для детей безопасные условия, сделать дома ремонт. Фонд использует на это собранные средства и гранты.

Проект «Паруса надежды» объединяет семьи, в которых высок риск отобрания детей или они уже попали в госучреждение. Часто (по статистике, более 50%, а на практике и выше) это бывает из-за пристрастия мамы или папы к алкоголю. При помощи психологов и врача-нарколога им дают шанс встать на путь трезвой жизни и все наладить в семье. За 10 лет, с 2012-го по 2021-й, «Паруса» поддержали более 400 родителей, у которых были проблемы с алкоголем. В результате в семьях остались 527 детей, а еще 14 вернулись домой из госучреждений. Более 70% родителей - участников проекта отказываются от употребления алкоголя и находятся в устойчивой ремиссии от года до 10 лет. Добавим, что проект активно поддерживается фондом Тимченко. Свой опыт работы «Константа» презентовала в Благовещенске, эта практика реализуется в Амурской области, Республике Карелия, Ханты-Мансийском автономном округе.

Есть еще несколько проектов. Один из них - «Кипрей» - направлен на предотвращение пожаров в домах семей, которые либо отапливаются старыми печками, либо имеют неисправную проводку. Фонд собирает средства и делает необходимый ремонт. Только в 2021-м такие работы проведены работы в домах 31 семьи, где воспитывается 86 детей. В то же время фонд собирает средства на помощь в восстановлении или покупке нового жилья для семей погорельцев с несовершеннолетними детьми. Чтобы не было ситуации, когда из-за отсутствия жилья дети разлучались с родителями.

Впереди у фонда еще один проект - «Ладья». Так будет называться многофункциональный семейный центр в селе Ладьино Торжокского района. Под него перестраивается неиспользуемый сейчас комплекс сельской школы, соединенной с интернатом. Это два строения - двухэтажное и трехэтажное. Рядом есть футбольное поле и хоккейный корт.

- Я давно вынашивал эту идею и искал место, а там локация хорошая, рядом заброшенные храм и барская усадьба, которые планируется также восстанавливать, - рассказал Константин Шитов. - Пока там идет ремонт коммуникаций, замена окон. Думаю, в сентябре туда заедут первые постояльцы. Это будут семьи с детьми, которые нуждаются в нашей помощи. Им будет оказываться целый спектр мер поддержки, в том числе помощь в получении соцконтракта и дальнейшее сопровождение. Это фонд будет реализовывать совместно с правительством области. В целом задача в том, чтобы погрузить семью в атмосферу благоприятного терапевтического сообщества. Мне хотелось бы, чтобы некоторые семьи оставались там жить. А мы поможем им ассимилироваться, поможем с работой. Большое спасибо за поддержку муниципалитету Торжокского района.

Основатель «Константы» также преподнес сюрприз: неожиданно сообщил о том, что фонд в этом году переименуют. Он будет называться Фондом социальных инвестиций. А так ведь, пожалуй, и вернее.

Фото: БФ "Константа"

Итоги работы благотворительного фонда «Константа» за 10 лет в Тверской области:

За 10 лет фонд «Константа» помог более 3,5 тыс. семей, в которых воспитываются 8684 ребенка. Из них 293 ребенка вернулись из детских госучреждений к родственникам.

Хотите тоже помочь? Это легко сделать, отправив СМС на номер 3443 со словом «Константа» и любой суммой дарения, например «Константа_300». (Для абонентов Теле2 услуга временно недоступна). Кроме того, можно сделать пожертвование на сайте фонда «Константа»: Cрочно нужна помощь - Благотворительный фонд «Константа» (constanta-fund.ru)

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