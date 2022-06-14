«20 главных событий России за 20 лет»: Каким стал Сочи после Олимпиады

Национальный проект «20 главных событий России за 20 лет»

Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития Интернета» представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Олимпийские Игры в Сочи – это одно из самых грандиозных событий последних 20 лет. Россия показала, что способна, несмотря на экономические кризисы и сложные условия горного юга страны, подготовиться к проведению мероприятия мирового уровня.

Результатом Олимпиады в Сочи стал не только триумф российских атлетов непосредственно на Играх, но и мощный толчок к развитию спорта в стране. Игры дали волну интереса к спорту и физкультуре у молодежи. Кроме того, Олимпиада оставила Сочи несколько суперсовременных спортивных объектов.

Так, лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», санная трасса и батутный комплекс «Русские горки» стали основой для подготовки российских спортсменов и местом проведения международных соревнований.

Тренировочные ледовые арены заняли юные спортсмены из образовательного центра «Сириус», который был создан рядом с Олимпийским парком.

На арене «Айсберг» теперь проходят соревнования по фигурному катанию, керлингу, конькобежному спорту, а также тренируется сборная России, работают детские секции.

«Адлер-Арена» стала центром тенниса и гимнастики. А на большой ледовой арене играет хоккейный клуб «Сочи».

Стадион «Фишт» в 2018 году принял матчи чемпионата мира по футболу и стал домашней ареной клуба «Сочи».

Ежегодно на олимпийских объектах проходит около 500 различных спортивных, развлекательных, научных и других мероприятий.

После Игр Сочи с обновленной инфраструктурой и выросшим турпотоком взял курс на уход от сезонности. Зимой, которая раньше считалась «мертвым» временем, когда жизнь в приморском городе замирает, в Сочи так же людно и интересно, как и летом. Во многом этому способствует загрузка различными мероприятиями олимпийских объектов. Горнолыжный курорт Красная Поляна забит под завязку. В межсезонье Сочи принимает зрителей на знаковые мероприятия, такие как Формула-1, «Новая волна», «Кинотавр» и многие другие.