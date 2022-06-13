Селен для селян: Студентка из Твери придумала, как картошку сделать полезной и урожайной

Клубни картофеля. Без них трудно представить разные популярные у россиян блюда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для многих россиян картошка - это поистине второй хлеб. Картофель - довольно нетребовательная культура, которая может успешно выращиваться на сравнительно бедных почвах. У нас в регионе и в целом в стране чаще всего для удобрения земель, где сеют картофель, используют азот, фосфор и калий. Студентка-отличница Тверской сельхозакадемии Ольга Савина придумала удобрять поля с любимым клубнеплодом микроудобрениями с другими элементами.

За свое исследование Ольга, которая сейчас готовится сдавать экзамены и переходить на бакалавриат, была недавно удостоена премии губернатора в сфере науки.

Что же она придумала?

Ольга занимается разработкой комплекса микроудобрения из соединения селена и янтарной кислоты. И главное тут - селен. Это такой необходимый для людей химический элемент, который в микродозах уже содержится во всех тканях организма человека. Он необходим для сердечной ткани, иммунной системы и многого другого. В общем, не последний химический элемент для человеческого организма.

- Почвы Тверской области, как и в целом Центральной России, считаются селенодефицитными. Меж тем этот микроэлемент полезен для выращивания картофеля. Обогащение почв сельхозугодий удобрениями на основе селена позволяет заметно увеличить урожайность картошки, - пояснила для «КП»-Тверь» Ольга Савина.

Ольга Савина в поле сельхозакадемии прямо за корпусами вуза. Правда, оно засеяно льном, а не картошкой. Фото: из личного архива Ольги Савиной.

Она рассказала, что начала заниматься подобными исследованиями еще на втором курсе, правда, вначале была сосредоточена на других культурах - петрушке и укропе, но в итоге перешла на картофель. Помогают Ольге преподаватели ТГСХА: ее научный руководитель доцент кафедры агрохимии и земледелия кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Шилова и кандидат химических наук Татьяна Смирнова, которая целенаправленно занимается темой микроудобрений.

Ольга отметила, что использование комплекса на основе селена и янтарной кислоты вместе с минеральными удобрениями позволяет увеличить урожайность картофеля со 100 гектаров на 20-50 центнеров (в зависимости от метеорологических условий).

- Это хороший показатель с учетом того, что расходы разрабатываемого мною комплекса мизерные. Селен нужен нам в микроколичествах. Если перевести на деньги, то расход селена обходится в 4-5 рублей на гектар, - уточнила молодая исследовательница.

Она добавила, что соединение селена и янтарной кислоты увеличивает в составе объем крахмала, а значит, питательные характеристики картошки, к тому же повышает содержание аскорбиновой кислоты.

Конечно же, возник вопрос: а не приведет ли микроудобрение к завышенному содержанию селена в картошке? Селен для нашего организма - микроэлемент полезный и нужный, но в определенных пределах. Избыток же чреват негативными воздействиями на здоровье.

- В нашем случае чрезмерного повышения содержания селена в составе картофеля при таких мизерных количествах не может быть, - ответила Ольга. - По сути, речь идет об устранении дефицита селена в почве, что в итоге приводит к повышению адаптивности картофеля и некоторых других культур к неблагоприятным условиям. Также отмечу, что комплекс микроудобрения, над которым я работаю, экологически безопасен, не накапливается в почве, не вымывается в грунтовые воды.

Каковы же перспективы у ее работы, по мнению самой студентки?

- Я верю в перспективы моих исследований, - ответила она. - Многие с подозрением относятся к селену, говорят, что он онкогенный. А я выступаю с позиции, что он нам необходим на наших территориях, так как у нас в области почвы, как я уже говорила, селенодефицитные, в отличие, к примеру, от почв в США. Также добавлю: я смотрела в интернете и узнала, что у нас уже есть производства именно янтарной кислоты как микроудобрения. Но в моей разработке микроудобрение еще более эффективное, так как янтарная кислота идет именно в комплексе с селеном.

Ольга Савина добавила, что делается микроудобрение на основе селена и янтарной кислоты только на кафедре агрохимии, земледелия и лесопользования ТГСХА, оно еще не запантентовано.

Что ж, посмотрим, что из этого выйдет.

СПРАВКА «КП»

Селен присутствует в организме человека во многих органах. Он участвует в работе большинства систем, поддерживающих многие жизненно важные процессы в эндокринной, иммунной и репродуктивной системе. Данный элемент укрепляет природные защитные функции, отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Максимальное количество селена содержится в растениях зерновых культур (1-30 мг/кг), в корне- и клубнеплодах его меньше (0,3-1,2 мг/кг), в том числе в картофеле (от 0,2 до 0,9 мг/кг), в зависимости от полезных компонентов почвы.

По современным данным, до 80 % населения России имеют недостаточную обеспеченность селеном. На это влияет и то, что в почвах большинства территорий России содержание селена чрезвычайно низкое - от 0,03 до 0,3 мг/кг.