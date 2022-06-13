Жители Тверской области стали тратить гораздо больше денег на гостиницы и химчистки

Гостиничному бизнесу в 2021 году мы неплохо подсобили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверьстате рассказали, почём платные услуги для жителей региона. За прошлый год на всевозможные услуги мы потратили 64,1 млрд рублей. Это в среднем по 52 106 рублей на каждого жителя Тверской области, включая младенцев и детей (годом ранее было 44 720 рублей на человека).

Платные услуги - это не только парикмахерские да химчистка. Это жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги (те самые парикмахерские, а также ремонт, строительство, изготовление мебели, услуги бань и саун, прокат, услуги ателье, фотостудий и так далее). Это услуги образовательных, медицинских и спортивных учреждений, услуги гостиничного бизнеса, транспортные, почтовые, ветеринарные, юридические, телекоммуникационные и прочие.

За всё это хочешь не хочешь - плати.

КОММУНАЛКА ИЛИ БАРБЕРШОП?

Недёшевы нынче всевозможные барбершопы и прочие салоны красоты, без которых цивилизованному человеку в люди не выйти… Что уж говорить о строительстве и ремонте! Тем не менее, как и раньше, больше всего денег жители региона тратят на ЖКХ.

Оплата коммуналки забирает в четыре раза больше средств, чем парикмахерские, химчистка, салоны красоты и другие бытовые услуги вместе взятые.

Вот так мы тратимся (в процентах от общего бюджета расходов на услуги):

на ЖКХ - 39,1%;

на транспорт и связь - 25,4%;

на оплату различных бытовых услуг - 8,9%.

СТАЛИ БОЛЬШЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

А вот самый резкий рост потребления в 2021 году (по сравнению с 2020-м) показали услуги гостиниц. Оправившись от первого пандемийного шока, жители региона начали больше путешествовать. Здорово выросли траты на химчистки и прачечные. Вероятно, с нынешним ростом цен люди всё чаще решают почистить старую вещь, а не покупать новую… И, что вполне объяснимо, всё больше мы тратимся на медицину.

Рост спроса в 2021 году по сравнению с 2020-м (в сопоставимых ценах):

гостиницы, отели, турбазы +73,3%;

химчистки, прачечные, услуги крашения +60,8%;

медицинские услуги +58,4%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Услуги, как и товары, постоянно дорожают. Только за четыре месяца нынешнего года (январь - май) цены на услуги в целом поднялись почти на 5%.

Вот как всё подорожало:

услуги в сфере зарубежного туризма - на 92,9%

услуги страхования - на 62,2%

банков - на 43,7%

услуги фотоателье - на 26%;

санаторно-оздоровительные - на 10,4%

ветеринарные - на 9,4%

медицинские - на 8,4%

услуги парикмахерских - на 6,1%

ремонт жилищ - на 4,9%

сотовая связь - на 4,9%

услуги городского автомобильного транспорта и проезд в пригородных поездах - на 4,6%

жилищные услуги - на 3,5%

физической культуры и спорта - на 2,0%

почтовая связь - на 1,2%

Подешевели:

услуги организаций культуры - на 3,0%

услуги по подключению к сети Интернет - на 0,5%.