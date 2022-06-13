Жители Тверской области стали тратить гораздо больше денег на гостиницы и химчистки

Гостиничному бизнесу в 2021 году мы неплохо подсобили.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Тверьстате рассказали, почём платные услуги для жителей региона. За прошлый год на всевозможные услуги мы потратили 64,1 млрд рублей. Это в среднем по 52 106 рублей на каждого жителя Тверской области, включая младенцев и детей (годом ранее было 44 720 рублей на человека).
Платные услуги - это не только парикмахерские да химчистка. Это жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги (те самые парикмахерские, а также ремонт, строительство, изготовление мебели, услуги бань и саун, прокат, услуги ателье, фотостудий и так далее). Это услуги образовательных, медицинских и спортивных учреждений, услуги гостиничного бизнеса, транспортные, почтовые, ветеринарные, юридические, телекоммуникационные и прочие.
За всё это хочешь не хочешь - плати.
Недёшевы нынче всевозможные барбершопы и прочие салоны красоты, без которых цивилизованному человеку в люди не выйти… Что уж говорить о строительстве и ремонте! Тем не менее, как и раньше, больше всего денег жители региона тратят на ЖКХ.
Оплата коммуналки забирает в четыре раза больше средств, чем парикмахерские, химчистка, салоны красоты и другие бытовые услуги вместе взятые.
Вот так мы тратимся (в процентах от общего бюджета расходов на услуги):
на ЖКХ - 39,1%;
на транспорт и связь - 25,4%;
на оплату различных бытовых услуг - 8,9%.
А вот самый резкий рост потребления в 2021 году (по сравнению с 2020-м) показали услуги гостиниц. Оправившись от первого пандемийного шока, жители региона начали больше путешествовать. Здорово выросли траты на химчистки и прачечные. Вероятно, с нынешним ростом цен люди всё чаще решают почистить старую вещь, а не покупать новую… И, что вполне объяснимо, всё больше мы тратимся на медицину.
Рост спроса в 2021 году по сравнению с 2020-м (в сопоставимых ценах):
гостиницы, отели, турбазы +73,3%;
химчистки, прачечные, услуги крашения +60,8%;
медицинские услуги +58,4%.
Услуги, как и товары, постоянно дорожают. Только за четыре месяца нынешнего года (январь - май) цены на услуги в целом поднялись почти на 5%.
Вот как всё подорожало:
услуги в сфере зарубежного туризма - на 92,9%
услуги страхования - на 62,2%
банков - на 43,7%
услуги фотоателье - на 26%;
санаторно-оздоровительные - на 10,4%
ветеринарные - на 9,4%
медицинские - на 8,4%
услуги парикмахерских - на 6,1%
ремонт жилищ - на 4,9%
сотовая связь - на 4,9%
услуги городского автомобильного транспорта и проезд в пригородных поездах - на 4,6%
жилищные услуги - на 3,5%
физической культуры и спорта - на 2,0%
почтовая связь - на 1,2%
Подешевели:
услуги организаций культуры - на 3,0%
услуги по подключению к сети Интернет - на 0,5%.