О главных событиях в Тверской области на утро 13 июня 2022 года: древесина для Донбасса, патриотичный забор и успех актрис тверского ТЮЗа

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 13 июня 2022 года. Фото: ПТО, Полина Громова, Тверской ТЮЗ.

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 13 июня 2022 года.

Тверская область направила в Донецкую народную республику очередной гуманитарный груз. 12 июня в помощь жителям ДНР на трёх машинах отправили более 360 кубометров пиломатериалов. Их используют для восстановительных работ в населённых пунктах.

Верхневолжье регулярно отправляет в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Собрать её помогают предприятия Тверской области и обычные люди. На Донбасс уже было направлено шесть партий гумпомощи от неравнодушных жителей Твери и области через волонтёрский штаб.

Тем временем в Тверской области сфотографировали... патриотичный забор. Обычный серый металлический заборчик жители села Осечно Вышневолоцкого района Тверской области покрасили в цвета российского триколора. Фото выложила в в соцсети Полина Громова - очень кстати, к Дню России, который праздновался 12 июня.

У Тверского ТЮЗа очередной успех. Актрисы Дарья Астафьева и Мария Крылова стали лауреатами IV Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». Девушек отметили в номинации «Лучший актёрский дуэт». Жюри фестиваля высоко оценило их работу в спектакле «Гроза» режиссёра Вероники Вигг.

«Фабрика Станиславского» - это большое театральное событие. Летний фестиваль собирает под своим крылом театры, изучающие и развивающие уникальное наследие создателя самой знаменитой актёрской системы, реформатора театра Константина Станиславского. Руководит «Фабрикой Станиславского» народный артист России Сергей Безруков.

И накануне, 12 июня, Тверь встретила XXIII Большой Волжский крестный ход. В Тверь крестноходцы приплыли на небольшом теплоходе и причалили у Острова памяти, немало удивив отдыхавших на небольшом пляжике горожан. Встречали паломников верующие и духовенство во главе с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием. На встрече крестного хода владыка пригласил всех приехать 24 июня в Торжок. Там, в Борисоглебском монастыре, в этот день отметят знаменательную дату - 450-летие перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского.