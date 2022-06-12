XXIII Большой Волжский крестный ход прибыл в Тверь в день Святой Троицы

Паломники причалили к берегу у острова Памяти и проследовали к церкви Михаила Тверского. Фото: Виктория ТУШКОВА

12 июня, в День России и праздник Святой Троицы, в Твери встречали XXIII Большой Волжский крестный ход. Паломники путешествуют уже девятый день (стартовал крестный ход 4 июня). В Тверь крестноходцы приплыли на небольшом теплоходе и причалили у Острова памяти, немало удивив отдыхавших на небольшом пляжике горожан.

Встреча крестного хода. Фото: Виктория ТУШКОВА

Участников крестного хода встречали верующие и духовенство во главе с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием. Под колокольный звон – сюда специально привезли небольшую звонницу – паломники отправились к церкви Михаила Тверского.

Звонница. Фото: Виктория ТУШКОВА

У входа в храм владыка поздравил всех с праздником Святой Троицы, выразил слова благодарности крестноходцам, вручил награды нескольким отличившимся священникам.

Митрополит Амвросий. Фото: Виктория ТУШКОВА

- XXIII Большой Волжский крестный ход посвящён многим событиям. А в особенности - 450-летию перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского. 24 июня в Торжке, в Борисоглебском монастыре - одной из древнейших обителей России - состоятся торжества в честь этого события, - объявил владыка. - Всех вас, ваших родных и знакомых, приглашаю прибыть в этот день в Торжок чтобы разделить радость тверской земли да и вообще всей Русской Православной церкви.

У церкви Михаила Тверского. Фото: Виктория ТУШКОВА

После пребывания в Твери крестный ход направится в Торжок, Оршин монастырь, Городню, Конаково, Дубну, Кимры, Белый Городок, Кашин. Завершится он 23 июня в Калязине.

XXIII Волжский крестный ход посвящен году добрых дел и милосердия, объявленному в Тверской епархии, 450-летию перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского, 150-летию со дня рождения и 85-летию со дня кончины священномученика Фаддея, архиепископа Тверского.

Крестный ход встречали на острове Памяти. Фото: Виктория ТУШКОВА

С собою паломники несут святыни: ковчег с мощами преподобного Ефрема Новоторжского, иконы священномученника Фаддея, архиепископа Тверского и преподобного Ефрема с частицами мощей святых угодников.

Присоединиться к крестному ходу или встретить его в своём городе могут все желающие – подробное расписание XXIII Большого Волжского крестного хода читайте на нашем сайте.