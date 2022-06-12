О главных событиях в Тверской области на утро 12 июня 2022 года: Прощание с погибшим на Донбассе, смерть юноши на реке, старт нового сезона "Том Сойер Феста"

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 12 июня. Фото: ПТО, СУ СК РФ по Тверской области, VK/Том Сойер Фест - Тверь

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 12 июня 2022 года.

11 июня в Твери в стенах Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова прошло прощание с Андреем Бобко - старшим лейтенантом, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Его похоронили погибшего на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье военнослужащего. Глава региона отметил, что Андрей Бобко был настоящим офицером, честным и мужественным человеком, достойным сыном Отечества.

Александр Бобко родился в Беларуси, высшее образование получал в Череповецком военном инженерном институте радиоэлектроники, служил в отдельном разведбатальоне танковой дивизии.

11 июня в Волге в Калязине утонул юноша 2005 года рождения. Проводится доследственная проверка.

На месте работали следователь и сотрудники МВД, они опросили очевидцев произошедшего.

- В ходе осмотра видимых телесных повреждений на теле несовершеннолетнего не обнаружено. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила подробности пресс-служба областного СУ СК РФ.

Закончим все же на позитивной новости.

В субботу тверские волонтеры общественного движения "Том Сойер Фест" 11 июня открыли новый сезон. Они приступили к работе по преображению деревянного дома 2-ой половины XIX века по адресу: улица Софьи Перовской, 17.

- Первый день сезона завершен! И сделать нам удалось много. Первое - навели порядок в наших запасах инструментов и расходников. Второе - начали чистить фасад дома, где поработали и с деревом, и с каменным цоколем здания, - сообщили они в своем паблике.

В прошлом году в Твери волонтеры закончили приводить в порядок свой первый дом. Хотя на самом деле он второй... Подробности об этом читайте здесь.

12 июня тверские "том сойеры" вновь будут зачищать дома. Приглашают присоединиться всех желающих с 13:00.