О главных событиях в Тверской области на утро 14 июня 2022 года: мусор на карьерах, борьба с борщевиком и лось лучше, чем медведь

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 14 июня 2022 года. Фото: Виктория Тушкова, Павел Клоков

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 14 июня 2022 года.

За несколько жарких летних дней отдыхающие успели изрядно намусорить на тверских карьерах в Константиновке. Увы, но ситуация эта повторяется из года в год.

Видеоролик, на котором запечатлено свинство, опубликован в сообществе "Осторожно. Тверь". Большая часть мусора - пустые бутылки.

"Некоторые люди в хлеву родились. Карьеры - излюбленное место для отдыха многих людей. Не стыдно после себя такое оставлять?" - эмоционально, но вполне справедливо отмечает автор записи и призывает всех убирать за собой (да и другими тоже) мусор.

С 1 мая в муниципалитетах фиксируют места зарослей борщевика Сосновского. По информации от областного правительства, на данный момент выявлено более 600 таких участков, на площади свыше 400 гектар сорняк уже уничтожен.

Также сообщается, что в соцсети создан паблик «Победим борщевик вместе! Тверская область», а на сайте сообщества «Антиборщевик» размещена интерактивная карта мест произрастания борщевика. Любой зарегистрировавшийся на ресурсе может также указать на ней места зарослей невероятно живучего сорняка.

В Вышнем Волочке по улице бегал лось. Его видели и сфотографировали на улицйе Правды.

Фото с небольшой сопровождающей надписью выложили в паблике "Вышний Волочек". В комментариях кто-то пожалел лося, а кто-то написал: "Хорошо хоть не медведь".

Это не первый случай в этом году, когда лоси забегают в города в Верхневолжье. Причем лосей видели даже в областной столице. В конце мая очевидцы сообщали, что видели сохатого возле ДК "Металлист" в Заволжье, а утром 1 мая автомобилисты заметили лосенка на улице Бобкова в Пролетарском районе.