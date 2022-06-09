Полицейские и поисковики в Твери рассказали, нужно ли ждать три дня, если пропал человек

Мужчины пропадают в регионе чаще, чем женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно в Тверской области пропадает около двух тысяч человек, это официальная цифра. К счастью, большинство пропавших находят. Согласно полицейской статистике, хорошо заканчиваются в итоге около 90% таких случаев.

Но остаются ещё 10%. Да и скольких нервов стоит поиск любимых людей… А если это ребёнок или беспомощный старик? Страшно представить.

9 июня на пресс-конференции в областном УМВД журналистам рассказали о том, как избежать подобных трагедий. С журналистами общались начальник отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Константин Молчанов и руководитель тверского волонтёрского поисково-спасательного отряда «Сова» Сергей Алексеев.

Константин Молчанов (слева) и Сергей Алексеев. Фото: Виктория ТУШКОВА

НЕ ЖДИТЕ ТРИ ДНЯ

Если пропал ваш близкий человек, взрослый это или ребёнок, не ждите.

- Я не знаю, откуда пошло распространённое мнение, что после того как человек пропал, нужно выждать трое суток и только затем обращаться в полицию. Могу с уверенностью сказать: такого правила нет, ждать не надо, - говорит Константин Молчанов.

Если вы уверены, что кто-то из вашей семьи пропал, обращайтесь в ближайшее отделение ОВД (необязательно по месту прописки) сразу. Поисковики «Совы» тоже начнут работу, как только вы подадите заявление в полицию.

ОБЗВАНИВАТЬ БОЛЬНИЦЫ НЕ НАДО

Обзвон больниц и моргов - пустая трата времени и нервов. Во-первых, с медицинскими организациями будут работать поисковики. Во-вторых, в системе органов регионального Управления МВД есть Бюро регистрации несчастных случаев. Вся информация о произошедших несчастных случаях и людях, доставленных в больницы и морги, аккумулируется там.

Телефон Бюро регистрации несчастных случаев: (4822) 32-95-18. Работает бюро круглосуточно.

ЧТО МЕШАЕТ ПОИСКУ

Недостаток информации - главный враг.

- Люди, наверное, не хотят выносить сор из избы, рассказывают очень мало, - сетует Константин Молчанов. - При этом любая информация добавляет шансов найти человека. Но часто нам приходится работать даже не зная, в чём человек вышел из дома и во сколько.

Полицейские и поисковики задают родне пропавших самые неожиданные вопросы. И лучше на все ответить.

- Когда мы ищем человека в лесу, мы спрашиваем даже, на какой громкости он смотрит телевизор. Так можно понять, насколько хорошо он слышит, - говорит Сергей Алексеев.

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ

- У нас есть специальное подразделение «Лес на связи», - рассказывает Сергей Алексеев. - Иногда удаётся помочь человеку даже без выезда на место. Наши люди, сидя перед картой, определяют координаты потерявшегося и помогают ему выйти.

Телефоны «Совы», по которым можно звонить: 8 (910) 646-34-34 и 8 (904) 014-12-34.

Собираясь в лес, запомните, что нужно взять с собой.

- Во-первых, обязательно сообщите родственникам, куда конкретно вы идёте. Знание хотя бы точки входа в лес существенно облегчит поиск. Возьмите с собой старый кнопочный телефон, который хорошо держит заряд, или пауэр банк (внешний аккумулятор) к вашему смартфону. Лекарства, которые вы принимаете, - на два дня. Две небольшие бутылки воды и несколько энергетических батончиков. Обязательно спички, зажигалку и нож, - советует Сергей Алексеев.

Если вы заблудились, не паникуйте. Найдите место, где хорошо ловит связь, созвонитесь с родными и поисковиками, подготовьте себе место для ночлега и ждите.

ПОЧЕМУ УБЕГАЮТ ИЗ ДОМА ДЕТИ

- Чаще всего причина банальна: двойки. Ребёнок получил плохую оценку, в качестве наказания его лишили, например, телефона, и он убежал. Бывают какие-то стрессовые ситуации, допустим, развод родителей. Кстати, у наших детей есть любимые города, куда они сбегают. Это Санкт-Петербург и Москва, - рассказывает Константин Молчанов. - Знакомятся там с кем-то в интернете и уезжают. Чаще всего это мальчики, с девочками ситуация проще.

Тревожно, что возраст детей, которые сбегают из дома, снижается. Большинству «бегунков» от 12 до 16 лет. Но поисковики «Совы» не раз разыскивали маленького «рецидивиста», который первый раз сбежал из дома в 9 лет.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Ещё одна серьёзная проблема - пожилые «потеряшки» с деменцией. Часто такие люди не способны рассказать, кто они, откуда.

Помочь найти вашего родственника может браслет с GPS-трекером. Если возможности купить такой браслет нет, разложите по всем карманам родственника записки с вашими координатами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

498 заявлений о пропаже людей зарегистрировано в Тверской области в первом квартале 2022 года.

106 заявлений с начала года принято о самовольном уходе несовершеннолетних.

474 человека найдено.

80% без вести пропавших находят в течение десяти суток.

1% пропаж людей связан с криминалом.

7-8% от общего числа найденных людей обнаруживают погибшими.

34% всех пропавших в Тверской области - женщины, 66% - мужчины.