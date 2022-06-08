Сухое утопление и травмы ныряльщика: Врач из Твери рассказал, как оказать первую помощь при летних травмах и что должно быть в домашней аптечке

Научившись делать непрямой массаж сердца, вы сможете однажды спасти чью-то жизнь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Летний отпуск - время счастья. Пляж, лес, шашлыки, любимый огород - каждому своё. Однако даже в это райское время нас подстерегают неприятности. Особенно когда мы сами их провоцируем. Вот только не говорите, что ни разу в жизни вы не бултыхались с разбегу в холодную водичку, предварительно изжарившись на солнышке или приняв горячительного… Но бывают, конечно, и чистые случайности.

Что может случиться летом и как оказать первую помощь человеку, попавшему в беду, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3FM) рассказал главный внештатный реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин. А заодно посоветовал, как собрать на отдых аптечку.

Максим Петрушин. Фото: Виктория ТУШКОВА

ОПАСНЫЙ ПОЛ

- Падения - не только зимняя проблема. Летом причиной травм часто становится скользкий пол, особенно это опасно для пожилых людей. Если пожилой человек упал, высока вероятность перелома шейки бедра, - говорит Максим Петрушин. - К сожалению, во всём мире пациенты с переломом шейки бедра имеют крайне неблагоприятный прогноз… Не всем есть возможность сделать операцию. Человек иммобилизован, прикован кровати. Растёт количество пролежней. Недавно мне на глаза попалась статья, в которой говорится, что при переломе шейки бедра выживаемость в течение двух лет составляет не больше 30%. Это страшная цифра. Поэтому, если у вас есть пожилые родственники, обратите внимание на полы. Чтобы там не нужно было ничего переступать, не обо что было споткнуться.

ОДИН ПРЫЖОК ОТ НЫРЯЛЬЩИКА ДО «ЗАПЕРТОГО ЧЕЛОВЕКА»

Эти трагедии повторяются год от года. Ныряльщики, чаще всего совсем молодые, поступают в реанимацию с переломом шейного отдела позвоночника:

- Это страшная травма. И большая проблема для дальних районов: пока пациент попадёт в районную больницу, пока на вертолёте мы его эвакуируем в Тверь, время бывает упущено. Такие пациенты потом становятся глубочайшими инвалидами, у которых не двигаются ни руки, ни ноги. Так называемый запертый человек, который может только моргать глазами и разговаривать. В лучшем случае у него могут начать двигаться только верхние конечности. Самое ужасное, что возраст этих ребят обычно от 18 до 30 лет…

А всё из-за чего? Чрезмерное потребление алкоголя и неадекватная оценка своих возможностей, уверен врач. Прежде чем бахвалиться да геройствовать, следует подумать о последствиях.

- Если спинной мозг в месте перелома погиб, невозможно будет ничего сделать, - предупреждает Максим Петрушин. - Увы, таких инвалидов год от года становится всё больше.

УТОНУТЬ МОЖНО ПО-РАЗНОМУ

- В РФ ежегодно около 15 тысяч человек тонут, - озвучил шокирующую статистику доктор. - Тонут люди в состоянии алкогольного опьянения, а также дети. Я, как человек тонувший, вполне представляю, что люди в это время испытывают. Это паника, страх и невозможность даже крикнуть. Люди не кричат - они парализованы ужасом. Поэтому детей без присмотра оставлять нельзя!

Ну а пьяный человек может утонуть и в луже, и это не просто фигура речи.

- К нам недавно поступил пациент, который в состоянии алкогольного опьянения упал в лужу, - рассказывает Максим Петрушин. - Поступил в состоянии тяжелейшего переохлаждения: температура тела была 28 градусов! Это страшнейшая гипотермия. Его вытащили, но это было тяжело…

Утопления, кстати, бывают разные. Есть вода пресная, есть солёная. Механизмы их воздействия на организм (если, конечно, человека спасут) различаются:

- В клетках у нас всё подчинено законам осмоса и диффузии (осмос - односторонний перенос (диффузия) растворителя (воды) через полупроницаемую мембрану в более концентрированный раствор. - Ред.). Пресная вода гипоосмолярна, мало соли. Она попадает в кровь, вызывает гемолиз, разрушает эритроциты, и у человека развивается почечная недостаточность. В морской воде соли много. Соль попадает в лёгкие и вызывает их отёк.

Поэтому в любом случае, если человек тонул, его нужно показать врачам.

Кстати, чтобы утонуть, воде вообще не обязательно попадать в лёгкие.

- Сухое утопление. Это когда человек в панике начинает барахтаться, вокруг него образуется мелкодисперсная взвесь, которая попадает на голосовую щель, и она смыкается. Человек задыхается, хотя в лёгкие вода не попала, - объясняет врач.

А ещё утопление без воды в лёгких может случиться, когда летом мы резко забегаем в холодную воду:

- От этого у нас рефлекторно уменьшается частота сердечных сокращений. И у людей, склонных к аритмии, это может привести к остановке сердца. Это называется синкопальное утопление. Заходите в воду постепенно.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ДЫШИТ

Первое, что нужно сделать, - распознать, что человек тонет, достать его из воды и начать комплекс сердечно-лёгочной реанимации.

- Это базовый навык, которым должен владеть каждый, - уверен Максим Петрушин. - Сложного тут нет. Мы должны понимать, что болезни, травмы могут привести к тому, что у человека перестанет биться сердце. Клиническая смерть - обратимое состояние. Если в этот момент начать делать сердечно-лёгочную реанимацию, велика вероятность, что человек вернётся к полноценной жизни без каких-либо нарушений высшей нервной деятельности.

Увидев, что человек без сознания, не дышит, надо начать непрямой массаж сердца. Кстати, по словам Максима Петрушина, новые алгоритмы не требуют делать искусственное дыхание рот в рот. Главное - сразу начать производить компрессии (нажимать на грудную клетку) в ритме 100-120 нажатий в минуту.

В прошлом году Максим Петрушин с коллегами организовали социальный проект по обучению старшеклассников приёмам первой помощи. Кроме того, на базе Областной клинической больницы врачи регулярно проводят бесплатные мастер-классы для взрослых - поинтересуйтесь.

ОЖОГИ

- Каждые майские праздники мы готовим реанимационное отделение для поступления людей с ожогами, - сетует врач. - Будьте аккуратны со средствами для розжига. Неопытные шашлычники, особенно девушки, любят «подлить масла в огонь», особенно с подветренной стороны. Вспышка - одежда, особенно синтетическая, моментально воспламеняется, люди получают страшные ожоги. Поступают молодые ребята в критическом состоянии.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ВАШЕЙ АПТЕЧКЕ

В отличие от советской автомобильной аптечки, где было много медикаментов, аптечки нынешние содержат только средства первой помощи.

- Это правильно, - уверен Максим Петрушин. - Ведь медикаменты должен назначать врач. Дав по незнанию нитроглицерин человеку, которому стало плохо и у него упало давление, можно сделать только хуже.

Первое: в аптечке обязательно должны быть кровоостанавливающие жгуты, бинты, салфетки и перекись водорода.

- Лучше не покупайте жгуты Эсмарха, это такие красные. Они скользят, их сложно накладывать. Купите хорошие турникетные жгуты (специальные текстильные жгуты с фиксатором. - Ред.). Они стоят дороже, но реально помогают и дают возможность контролировать компрессию.

Второе: антисептики. Это йод и старая, всем знакомая зелёнка.

- Они работают лучше хлоргексидина. Раствор хлоргексидина 0,05%, который продаётся в аптеках, учитывая нынешний рост резистентных (устойчивых к антисептикам. - Ред.) бактерий, практически не работает.

Третье: обезболивающие и жаропонижающие.

- Могут быть разные комбинации: парацетамол и любые нестероидные противовоспалительные средства. Среди таких средств преимуществ у одних таблеток перед другими практически нет. Анальгин, кеторол, нимесулид и подобные - что-то из таких средств обязательно должно быть.

Четвёртое: для желудка в аптечке обязательно должны быть антациды, регилирующие кислотность (омепразол) и обволакивающие препараты типа смекты.

Пятое: глазные капли (левомицетин либо альбуцид).

И последнее: антибиотики самостоятельно не покупайте. Их может назначать только врач по строгим показаниям.