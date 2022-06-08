Досуг в Твери с 8 по 15 июня: День России, праздник в Василево, летний джаз, артефакты прошлого и премьеры ТЮЗа

В Твери начало июня выдалось интересным и разнообразным на культурные события. Фото: welcometver.ru

ФЕСТИВАЛИ

Джаз с сюрпризом

В Тверской филармонии завершается «Летний джазовый фестиваль». Осталось два концерта.

10 июня в 18:30 впервые в Твери выступит Народный артист Владимир Хомяков. Это будет необычный джаз. Дело в том, что Владимир - это виртуоз игры на органе. Часто ли вы слышали, чтобы на этом строгом инструменте играли джазовые вариации?

Владимир Хомяков является обладателем музыкальной премии «Органист года», он - организатор международного фестиваля «Джаз на большом органе» в Челябинске.

В программе: И.С. Бах - Д. Тимм, Б. Маттер, З. Карг-Элерт, М. Гранум, Х.-А. Штамм, В. Хомяков.

Цена билетов: от 400 до 600 рублей.

12+

11 июня в 18:00 - закрытие летнего фестиваля джаза. Финальным аккордом станет выступление ансамбля Bingo Paprika (проект молодого московского пианиста и композитора Владислава Дубровина) вместе с певицей LILIA SOUL .

Море джаза зрителям обеспечено.

В программе: джазовые стандарты и мировые хиты в авторских аранжировках.

Цена билетов: от 600 до 800 рублей.

12+

Народное искусство и веселье

Почитателей народных традиций 11 июня с 10:30 до 16:00 ждет XXVII межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния». Он состоится в архитектурно-этнографическом музее деревянного зодчества под открытым небом в «Василево» Торжокского района.

Это масштабный, театрализованный праздник, посвященный народной культуре. На 20 разнообразных жанровых площадках свое искусство представят более 120 коллективов самодеятельного народного творчества: фольклорные, народно-певческие, танцевальные ансамбли; солисты-частушечники и исполнители на народных инструментах; кукольные театры и т.д.

На красочную ярмарку народных ремёсел съедутся порядка 100 мастеров-ремесленников из городов Тверской, Владимирской, Псковской, Костромской и Новгородской областей.

Настоящей «жемчужиной» праздника долгие годы остается красочный Троицкий хоровод.

Стоимость входного билета: 200 рублей.

6+

ПРАЗДНИК

Торжества в честь страны

В Твери на 12 июня - День России - приготовлена широкая праздничная программа.

В 10:00 на площади Славы состоится церемония поднятия флага Российской Федерации, после чего начнутся выступления творческих и спортивных коллективов города, в том числе фестиваль по прыжкам с шестом и в длину.

С 12:00 можно будет побывать на концерте «Россия - великая страна!» в Горсаду, также в полдень начнутся концертные программы на площадках перед ДК «Химволокно», ДК «Пролетрака», ДК «Затверецкий», ДК «Истоки», чуть позже, в 13:00, на площади перед ДЦ «Мир».

Подробную программу праздника в столице региона смотрите по ссылке далее.

6+

ВЫСТАВКИ

«1812. Сила народная»

Так называется выставка, которая открылась в Тверском краеведческом музее (ул. Советская, д. 5). Как не трудно догадаться, посвящена она 210-летию победы в Отечественной войне 1812 года.

Это совместный масштабный проект Тверского государственного объединённого музея и Фонда гуманитарных инициатив «Для мира и добра». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На выставке представлено более 250 экспонатов из частного собрания коллекционера Александра Вихрова, фондов Тверского государственного объединенного музея и Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Это подлинные предметы первой половины XIX столетия, характеризующие российско-французские отношения той поры: гравюры, образцы вооружения и обмундирования, портреты героев Отечественной войны, медали и ордена.

Большая часть раритетов демонстрируются для широкой аудитории впервые.

Выставка продлится до 8 октября 2022 года.

Часы работы: среда - воскресенье с 10:00 до 18:00.

Телефон для справок: +7 (4822) 32-10-42.

Входной билет: 100 рублей (для детей до 16 лет - бесплатно).

12+

СПЕКТАКЛИ

Зверская история и променад по городу

В июне продолжает радовать публику Тверской театр юного зрителя.

11 июня в 18:00 и 14 июня в 10:00 ТЮЗ приглашает на премьерный спектакль «Зверский детектив» по серии книг Анны Старобинец. Его поставил Артём Устинов.

Сюжет строится на "расследовании" сыщика Барсука Старшего в блестящем исполнении Андрея Иванова и его смелого помощника Барсукота, которого играет один из новичков ТЮЗа (пришел в 2021-м) Алексей Измайлов.

ТЮЗ представляет публике достаточно динамичную постановку, которая по своей сути является некой пародией или адаптацией взрослого детектива для подростков. Эдакий лесной нуар с поправкой на возраст. Но этот спектакль отлично подходит и взрослым. Разворачивающаяся на сцене история следует жанру, пародирую и обыгрывая его штампы.

Подробнее о постановке читайте в материале "КП"-Тверь".

Цена билета: 250 рублей.

12+

12 июня в 17:00, 13 июня в 12:00 и 17:00 ТЮЗ представит необычную для нашего города премьеру - спектакль-променад «Место встречи. Тверь».

Как написано в анонсе "это неспешная прогулка о любви к городу и людям, проект соединяет в себе элементы спектакля и аудиоэкскурсии".

Суть такова - два персонажа (актеры) пойдут по определенному маршруту в центре Твери, за ними - группа зрителей (человек 20-30), у них будут наушники и радиогиды.

19 мая о предстоящей «уличной» постановке рассказали ее создатели - режиссер Никита Славич и драматург Полина Коротыч (также в команде - звукорежиссер Стас Редков). Подробности здесь.

Цена билетов: 500 рублей.

12+