О главных событиях в Тверской области на утро 10 июня 2022 года: первые результаты ЕГЭ, клещевые опасности и депутат, который не любил карикатуры

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 10 июня 2022 года. Фото: Виктория ТУШКОВА

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 10 июня 2022 года.

Опубликованы результаты первых ЕГЭ в Тверской области - это химия, география и литература. Эти предметы выпускники писали 26 мая. Вообще же сдача единого госэкзамена продлится в регионе до 2 июля. Среди сдававших химию и литературу - 25 стобаллников, в географии 100 баллов не набрал никто. Подробнее о результатах и количестве участников ЕГЭ по этим предметам, читайте здесь.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области предоставило данные о случаях присасывания клещей в регионе с начала опасного сезона. По этой информации, в медицинские организации Верхневолжья в этом году обратилось 1043 человека (в том числе 363 ребенка) из-за укусов мелких кровопийц.

Сообщается, что в Твери у одного человека зарегистрирован клещевой вирусный энцефалит, а в Кашинском округе и Калининском районе - два случая клещевого боррелиоза.

Бологовский районный суд рассмотрел обращение местного депутата, которому не понравился коллаж с его лицом, размещённый в местной соцсети.

Коллаж сделала местная жительница, на нем был изображён дояр коровой, с наложенным лицом героя и подписью «бюджет». Коллаж был размещён в местной группе в соцсети.

Суд посчитал, что публикация действительно оскорбляла истца, и признал автора коллажа виновной. В пользу мужчины взыскана моральная компенсация в размере 20 000 рублей и судебные расходы.

Также ответчица была обязана удалить пост и разместить на странице решения суда. Остальные требования истца суд удовлетворять не стал.