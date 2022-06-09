Почти идеальное лето: Какая погода будет в День России в Твери

Тепло так, что и на рыбалку можно отправиться ... в Горсад Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Думали, лета в этом году не будет? А оно пришло! Причём, без жары, комфортное, с небольшими дождичками. В общем, живем!

- Нас ожидает действительно хорошая летняя погода. Она задержится в регионе и на предстоящие праздничные выходные, и на всю следующую неделю, - обнадежила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

А теперь более детально: в пятницу аж до +26, без осадков, комфортный ветерок 4 м/сек. будет дуть с северо-запада, давление в норме.

В субботу чуть холоднее, до +21, местами кратковременные дожди и грозы, ветер при грозе порывистый, а на солнышке совсем тихий, 2-3 м/сек.

В воскресенье, а это День России, днём до +24 и ясно. Ночи в предстоящие выходные будут тёплые: +12...+14 градусов.

В понедельник, он тоже выходной, погода немного испортится: нас краешком заденет атмосферный фронт, который принесёт кратковременные дожди и комфортные +24. В первый день новой рабочей недели, то есть во вторник, 14 июня, как назло, разогреет ещё на пару градусов, возможны кратковременные дожди - берите с собой зонтики. Атмосферное давление при дождичках будет понижаться до 743-746 мм рт. ст., а как только солнышко выйдет - снова вернётся до нормальных комфортных значений.

В общем, люди, ждёт нас с вами на следующей неделе эталонное лето средней полосы, с комфортной температурой и дождичками, которые собьют пыль и облегчат огородные заботы дачникам.