Майские итоги фонда «Константа»: 14 ребят вернулись домой к родителям

140 продуктовых наборов получили малоимущие семьи. Фото: БФ «Константа»

14 ребят вернулись из социально-реабилитационных центров домой к родителям. 140 продуктовых наборов получили малоимущие семьи к Пасхе. Студенты тверских колледжей, участники проекта «Энергия» приняли участие в традиционном субботнике - привели в порядок Первомайскую рощу. На фестивале «Площадь добра» в горсаду сотни людей узнали о деятельности фонда и приняли участие в мастер-классах, объединяющих детей и взрослых. Вот кратко основные итоги работы благотворительного фонда «Константа» в мае.

А делает работу «Константы» более эффективной и результативной тесное сотрудничество с органами и учреждениями социальной защиты. Работа с ними в такой крепкой связке нетипична для подобных НКО, это уникальная для России ситуация. Именно специалисты социальной сферы, прекрасно знающие проблемы семей, являются основными партнерами фонда. Именно благодаря им «Константа» оперативно получает информацию о том, что кому-то срочно нужна помощь, и проблемы решаются сообща. 8 июня в России отмечают День соцработника. Сотрудники фонда поздравляют всех причастных! И продолжают совместную работу. Ее очень много.

Дети часто попадают в СРЦ не из-за того, что родители забыли о своих обязанностях. Всё дело в бытовых трудностях, с которыми многие не могут справиться: неисправны электропроводка или старая печь, проржавели трубы, из-за чего дома сыро и на стенах плесень. Это требует капитального ремонта, а денег не хватает, проблема не решена, а значит, дети дома не в безопасности.

Сейчас у фонда, как всегда, много работы. «Константа» помогает Михаилу и его сыну, чтобы они опять жили вместе. Жена Михаила недавно умерла, а сын сейчас в социально-реабилитационном центре. После похорон мужчина чувствовал себя абсолютно потерянным, начались перебои с работой, а ему еще нужно выплачивать кредит за дом, который они купили с женой, переехав в Верхневолжье. Дом привести в порядок так и не удалось, и из-за аварийной проводки, что является угрозой пожара, его сын Илья оказался в социально-реабилитационном центре. Папа постоянно навещает его и созванивается, но мальчик хочет скорее вернуться домой. Мы можем помочь решить вопрос с проводкой. Сделать это можно через сайт.

Вот еще одна семья, для которой фонд «Константа» собирает деньги: Александр и Светлана, у которых шестеро детей. Старшие дочери выросли и живут отдельно. Четверо ребят - Илья, Влад, Артем и Дима - живут дружно. Старший Дима - с синдромом Дауна - приемный ребенок, пользуется большим авторитетом, первый помощник у родителей.

У замечательной семьи есть проблема, с которой самим не справиться, - отсутствие воды. Многодетной семье приходится не один раз в день ходить с большим бидоном к колодцу, до которого почти километр, да и вода в нем не всегда пригодна для пищи. Приходится ее отстаивать, чтобы использовать для бытовых нужд.

Накопить на свой колодец никак не получается. Работы на селе практически нет.

Помочь семье можно здесь: Без колодца — беда - Благотворительный фонд «Константа».

Артур ПАШКОВ (Фонд «Константа») Реклама