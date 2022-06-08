О главных событиях в Тверской области на утро 8 июня 2022 года: коронавирус почти победили и сложнейшая операция на сердце малышки

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 8 июня 2022 года. Фото: VK/ Перинатальный центр Тверь; ПТО; Дмитрий Ахмаддулин

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 8 июня 2022 года.

Заболеваемость коронавирусом в регионе снижается, за минувшие сутки заболели 33 человека, а это показатели мая 2020 года, поэтому на заседании регионального оперштаба было принято решение, что с 9 июня будут закрыты все ЦАПы.

Практически все медицинские учреждения региона уже работают в обычном режиме. Сегодня прекращает работу инфекционный госпиталь на базе Детской областной клинической больницы, с 14 июня – закрывается госпиталь на базе Нелидовской ЦРБ.

Прием пациентов с признаками коронавируса теперь будет вестись в поликлиниках по месту жительства через фильтр-боксы.

Несмотря на положительную динамику медики отмечают – важно продолжить вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

По информации, опубликованной Тверьстатом, 10,8% населения Терской области в 2021 году жили за границей бедности. Это примерно 132 860 человек (население Тверской области - 1 230 190 человек).

Статистическое ведомство также приводит данные о наших доходах. В 2021 году среднедушевой доход жителя Тверской области составил 30 505 рублей. Это на 10,2% выше, чем в 2020-м. Однако реальные денежные доходы превысили показатель предшествующего года только на 1,5%. Известна разница между доходами 10% самых обеспеченных жителей региона и 10% наименее обеспеченных. Доходы первых превышают доходы вторых в среднем в 9,3 раза.

В Тверском перинатальном центре около трёх недель назад на свет появилась крошечная недоношенная девочка весом всего 860 граммов. Малышку назвали Евой.

У девочки диагностировали серьёзные проблемы - открытый артериальный (Боталлов) проток и врождённую двустороннюю пневмонию. За её жизнь упорно боролись врачи Перинатального центра.

В общем, все закончилось хорошо, подробности сложнейшей операции читайте здесь.