О главных событиях в Тверской области на утро 7 июня 2022 года: труп в машине, новое мобильное приложение «Транспорта Верхневолжья» и ремонт тротуаров

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 7 июня 2022 года. Фото: ГИБДД по Тверской области, ПТО, администрация Твери

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 7 июня 2022 года.

Пассажиры «Транспорта Верхневолжья» могут перейти на новую версию мобильного приложения «Волга».

С 11 июня служба технической поддержки не сможет принять и обработать обращения, направленные в старых версиях приложения.

Чтобы обратиться в техническую поддержку, пассажирам нужно будет обновить приложение «Волга». Как это сделать, читайте здесь.

В Твери в 2022 году планируется отремонтировать 29 тротуаров. Как сообщают в администрации города, объемы ремонтных работ увеличены.

Сейчас в Заволжском районе проходят работы по ремонту тротуаров на улице Скворцова – Степанова, в ближайшие дни планируется приступить к работам на набережной Афанасия Никитина. В центральной части города ремонтируют тротуары на улице Серебряной и Советской, продолжаются работы в пешеходной зоне на набережной Степана Разина.

Где ещё ведутся ремонты тротуаров, можно узнать здесь.

На 21-м километре автодороги Покровское-Починок Фировского района Тверской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Lifan", ехавший со стороны деревни Белятино в сторону Конаково, влетел с дороги, съехал в кювет и перевернулся.

Водитель скончался на месте происшествия, сообщает Управление ГИБДД по Тверской области. Конкретное время ДТП пока не называют. Известно лишь, что оно могло произойти с девяти вечера 4 июня до 13:50 часов 5 июня.