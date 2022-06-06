В бывший ЗАГС на Чайковского в Твери переедет художественная школа

Сейчас в помещениях бывшего ЗАГСа идёт ремонт. Фото: Тверская городская дума

В новом учебном году Тверская художественная школа имени Валентина Серова получит новые помещения: ей отдадут площади бывшего ЗАГСа на проспекте Чайковского - Дворца бракосочетаний. Всего 914 квадратных метров.

ГДЕ БУДУТ УЧИТЬСЯ ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ

В залах, где раньше пары сочетались браком и звучал «Свадебный марш» Мендельсона, теперь дети будут учиться живописи. Помещения должны отремонтировать. Работа идёт - два новых кабинета уже готовы. Контракт на их обустройство был заключён в конце марта. Согласно информации с сайта госзакупок, эти кабинеты расположились в бывшем зале регистрации. На работы по их обустройству ушло 259 тыс. 599 рублей.

Кроме того, под помещения школы переоборудуют банкетный зал, вестибюль, комнаты жениха и невесты, раздевалки, кабинет архива и подсобку. Всё это полностью перепланируют.

Согласно другому лоту с сайта госзакупок, на дальнейшее обустройство помещений для «художки» планируется потратить до 828 тыс. 528 рублей (это максимальная цена контракта). На эти деньги там будут оборудованы ещё два класса, санузел, умывальная, помещение для инвентаря.

Полы в классах застелют линолеумом не ниже 32-го класса износостойкости (это линолеум для применения в различных учреждениях со средней нагрузкой на покрытие). Стены выкрасят водно-дисперсионной краской.

Освещение в кабинетах будет светодиодным, светильники цветовой температуры 4000-5000 Кельвинов. Эта температура означает, что светить лампы будут нейтрально-белым светом. Не совсем идеал для будущих художников, но близко к тому: чтобы рисовать было комфортно и цвета не искажались, обычно рекомендуют использовать лампы умеренно холодного света в 5000-5500 К. Но, учитывая, что в помещении экс-дворца бракосочетаний большие окна, в сочетании с естественным освещением света для начинающих художников будет достаточно.

Выполнить все работы подрядчик должен будет в течение 25 календарных дней с момента заключения договора. Пока контракт находится на стадии приёма заявок, который продлится до 10 июня.

СТАРОЕ ЗДАНИЕ ЖДЁТ РЕСТАВРАЦИЯ

Что же станет с помещением, которое школа имени Серова занимает сейчас? Бывшие залы городского отдела ЗАГСа станут основной учебной базой художественной школы. Но дом, в котором сейчас располагается «художка», останется также за ней. Этот симпатичный двухэтажный особняк на улице Желябова, 23 - историческое здание, памятник архитектуры регионального значения «Дом жилой, нач. XIX в., 2-я пол. XIX в.». Это хорошее здание, но количество желающих изучать художественное искусство уже не вмещает. Как сообщают в гордуме, благодаря расширению площадей школы численность её воспитанников должна увеличиться примерно на четверть - до 2,5 тысячи детей.

Фасад здания на Желябова до конца 2022 года должны капитально отреставрировать. На это потратят 2 млн 68 тыс. 772 рубля. Согласно проектной документации, на фасаде точечно восстановят декоративные элементы (карнизы, наличники, лепнину), законопатят щели, отремонтируют водостоки. Фасад покрасят в исторический цвет, указанный в паспорте, - охру. Тот же колер приобретут и въездные ворота - сейчас они белые и, по мнению проектировщиков, вносят дисгармонию в общий облик.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Студенты Тверского художественного колледжа имени Венецианова продолжают учиться в здании на Артиллерийском, 16, где некогда располагался фитнесс-центр.

В 2020 году Венециановку переселили туда из корпусов на набережной Афанасия Никитина. Сейчас помещения реставрируют. Эти здания тоже памятники архитектуры. В «коробку» 70-х годов постройки переезд колледжу дался морально непросто. Эстетика, конечно, несравнима.

Однако юным художникам и их педагогам придётся потерпеть: как сообщалось ранее, на завершение всех реставрационных работ должно уйти около пяти лет.