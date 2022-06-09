Городам воинской славы Твери и Ржеву на Поклонной горе вручили «Мечи Победы»

На церемонии. Фото: ЗСТО

9 июня в преддверии Дня России в городе-герое Москве в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония вручения «Мечей Победы» Городам воинской славы. В торжествах приняли участие представители Тверской области - председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, сенаторы Российской Федерации Андрей Епишин и Людмила Скаковская, главы городов Твери и Ржева Алексей Огоньков и Роман Крылов, представители ветеранских и молодёжных организаций.

45 «Мечей Победы» изготовлено для вручения их городам, удостоенным Указами Президента Российской Федерации почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Среди них два города Тверской области – Тверь и Ржев. Церемонию вручения «Мечей Победы» провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В мероприятии приняли участие сенаторы СФ, Герои СССР и России, а также ветераны Великой Отечественной войны и представители молодежных организаций. Валентина Матвиенко напомнила, что славная традиция вручения «Мечей Победы» зародилась в 2015 году.

Мечи Победы. Фото: ЗСТО

- Наша сегодняшняя церемония – очередной важный шаг для сохранения памяти, для увековечивания нашей славы, для передачи нашим детям и внукам эстафеты уважения к предкам, почитания их бессмертного подвига, - сказала Валентина Матвиенко. Впервые наградные мечи изготовили в 1945 году в Златоустовской оружейной компании. Тогда И.В. Сталин лично вручал оружие Ф.Рузвельту и У.Черчиллю как главам государств антигитлеровской коалиции. Возродить традицию решили в 2015 году, в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне - тогда «Мечи Победы» были вручены городам-героям. В этом году традиция продолжилась, и знаменитые клинки получили Города воинской славы.

Мечи изготовлены вручную южно-уральскими мастерами (Златоустовская оружейная компания) и соответствуют государственному стандарту клинкового оружия. Клинки из знаменитой златоустовской стали украшены растительным орнаментом. Каждый имеет уникальную особенность - выгравированный герб того города, которому он предназначен. На другой стороне клинка высечена цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На цельнометаллических ножнах выгравирован Орден Победы и портреты русских полководцев. Вес каждого меча более 5 килограмма, длина – 1,2 метра.

Завершая церемонию вручения «Мечей Победы», Валентина Матвиенко поздравила жителей награжденных городов и их руководителей, а также глав регионов с этим знаковым событием. Жители Тверской области по праву гордятся вкладом тверской земли в разгром нацизма. «Во время Великой Отечественной войны здесь, в самом сердце России, решалась судьба всей нашей страны. Покоривший всю Европу враг рвался к Москве и Ленинграду. Но наши солдаты и офицеры проявили величайшие единство, мужество, железную волю, и остановили фашистов. Освобождение Калинина, Ржевская битва сыграли важную роль в защите Москвы, в победном исходе Сталинградского сражения и всей войны», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев подчеркнул, что наш регион был, есть и остаётся территорией поискового и военно-патриотического движения.

- Сегодня мы были участниками очень красивой, волнительной и торжественной церемонии, которая стала еще одним поводом для гордости за наш регион, наше Отечество, за историю нашей страны. Вручение «Мечей Победы» Городам воинской славы Твери и Ржеву символизирует вклад Тверской области в историю Великой Отечественной войны, мужество и героизм советских воинов, - поделился впечатлениями Сергей Голубев.

Тверской сенатор Андрей Епишин отметил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге советских солдат по-прежнему является одной из важнейших задач. Не менее важно передать это наследие последующим поколениям.

- Торжественное вручение «Мечей Победы» делегациям городов воинской славы, состоявшееся по инициативе Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, стало одним из знаковых событий, символизирующих общий вклад в Победу фронтовых и тыловых регионов. Символично, что церемония прошла именно в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Искренне поздравляю жителей Твери и Ржева, всех жителей Тверской области со столь значимым событием, - сказал сенатор.

Тверская делегация. Фото: ЗСТО