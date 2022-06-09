О главных событиях в Тверской области на утро 9 июня 2022 года: бешеная собака укусила ребёнка, лагерный кэшбэк и сирень во дворце

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 9 июня 2022 года. Фото: VK/ Областная картинная галерея, Дмитрий Ахмаддулин

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 9 июня 2022 года.

В деревне Протасово Калиниского района бешеная собака напала на женщину с ребёнком. Об этом происшествии рассказали в соцсети жители Михайловского сельского поселения. В сообщении говорится, что в минувшие выходные бешеная собака покусала ребёнка, мужчину и женщину в деревне Протасово. До этого собака также напала на несколько других собак и кошек.

Сигнал о произошедшем ЧП поступил специалистам Государственной инспекции по ветеринарии вечером 7 июня. Сотрудники выехали на место и обнаружили труп собаки. Он был вывезен в лабораторию и исследован на предмет бешенства. Диагноз подтвердили. Ребёнку предстоит лечение, а следователи СУ ясК по региону изучают обстоятельства произошедшего.

Еще о детском отдыхе летом: если вы ещё не оплатили путёвку в тверской загородный лагерь для вашего ребёнка, торопитесь. Ростуризм принял решение завершить программу туристического кэшбека в ночь с 14 на 15 июня 2022 года.

- В настоящее время администрацией города ускорен процесс оформления документов на оплату путёвок в летние оздоровительные лагеря, забронированных на вторую, третью и четвёртую смены. Согласно установленным правилам, документы на оплату рассылаются родителям на их электронную почту, - сообщили в администрации Твери.

Оплатите путёвку в самые ближайшие дни. Чтобы получить кешбэк, оплата должна поступить до 14 июня. В случае оплаты путёвки после 14 июня, кешбек вам не вернут.

Пора цветения сирени в Твери продлится около двух недель. В это время в саду Тверского императорского дворца организованы экскурсии и музейно-музыкальные программы. Сквер, расположенный вдоль Волжского проезда, появился в 1900 году. Здесь были посажены цветники, декоративные кустарники и сирень. Композиция кустарников была составлена по художественному принципу и отсылает к изобразительному и декоративно-прикладному искусству конца 19 века. Сиреневый сад был воссоздан не кольцо лет назад.

Предварительная запись на экскурсии ведется по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43. Также можно приобрести билет на сайте. Необходимо выбрать позицию «Сборная экскурсия по Сиреневому саду».