Калининская АЭС - победитель проекта всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2022»

Диплом победителя. Фото: КАЭС

Инициатива и вклад Калининской атомной станции в дело охраны окружающей среды получили признание Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского и отмечены памятным знаком и специальным дипломом за активное участие в федеральном проекте «Зеленая весна-2022». Вручение наград состоялось на торжественном мероприятии в Москве, приуроченном ко Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды.

«Необходимо, чтобы личная ответственность за сохранение природы заняла важное место в общей системе мотивации каждого человека», - отметил начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин.

Более 9 лет Калининская АЭС является активным участником экологического движения «Зеленая весна». Атомная станция реализует различные инициативы, направленные на возрождение культуры массовых субботников, объединение людей в деле защиты окружающей среды, содействие экологическому воспитанию и формирование культуры общества, живущего в гармонии с природой.

Так, весной 2022 года в Удомельском городском округе прошло несколько крупных экологических акций, в которых приняли участие более 3000 человек. Совместными усилиями выполнен большой объем работ по благоустройству атомграда. Высажено более 250 деревьев, очищен участок береговой линии озера Песьво и акватория Удомельского водохранилища. Проведены субботники в подшефных учреждениях.

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» подчеркивает социальную ответственность и ориентированность предприятия на экологическую безопасность.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский субботник «Зеленая весна» - крупнейшая экологическая и социально значимая акция в России. Проект реализует Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского с 2014 года. За это время в мероприятии приняло участие более 14 млн человек во всех субъектах Российской Федерации, а также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Египте.